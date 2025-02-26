綠提廢壯促法 排入議程

民眾黨立委吳春城昨於院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，當場宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

2025/02/26 05:30

〔記者林哲遠、劉宛琳／台北報導〕推動「壯世代政策及產業發展促進法」涉圖利及商標爭議的吳春城昨請辭立委，民進黨立委陳培瑜提案廢止「壯世代政策及產業發展促進法」，昨在程委會上排入下週二院會議程，國、眾兩黨團都未表達反對。時代力量黨主席王婉諭表示，她將在本週以公民身分向立院提起請願案，呼籲立即廢止「壯促法」。

國、眾兩黨團未表達反對

陳培瑜表示，「壯促法」在上會期是由國民黨籍衛環委員會召委蘇清泉排案，呼籲本會期的新任衛環委員會召委，無論是國民黨或民眾黨，能把此案排入委員會議程，歡迎藍白立委一同討論這項廢止案。

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針對吳春城請辭立委，是否仍需廢止「壯促法」？王婉諭表示，吳辭去立委，不代表其家人退出戰國策、壯世代教科文協會，整部法案，本來就是為了圖取個人利益，卻要耗費整個社會、政府的資源，條文內容疊床架屋、世代不正義、混淆視聽，這樣的法案，如果不立即廢除，只會衍生更多問題。

王婉諭強調，藍、白對於是否廢止「壯促法」仍繼續問Ａ答Ｂ，拒絕正面回應。她將向立法院提起請願案，呼籲國會立即廢止「壯促法」，屆時就來檢視，還有誰要繼續護航這個惡法。

陳培瑜昨在總質詢時表示，就算吳春城已辭立委，但留下來的壯促法可能還會對相關部會的行政造成相當的干擾，行政院要如何解決？

行政院長卓榮泰答詢指出，雖然吳春城說這是一個公共化的問題，沒有所謂的商業行為，也放棄商標。但他認為現在是要和社會對話的時候，如果社會上這個名詞的定義還不是那麼清楚，且立法院還有委員在討論，行政院尊重委員的討論。

卓揆強調，他和部會首長談過，政府現在不能涉入所有與商業有關的任何行為，也不能和有任何商業嫌疑的契約來做背書，我們會謹慎，非必要不使用這樣的名詞來做討論。

勞動部長洪申翰表示，勞動部去年初有幾個相關的計畫有使用壯世代這樣的名詞，經過這段時間社會對壯世代諸多討論和爭議，包括商標提刪凍預算，「我們也接到許多五十五歲以上的朋友表達，不希望被稱作壯世代」。到底用什麼名詞，勞動部會檢討。

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