涉壯世代爭議 吳春城辭立委

民眾黨立委吳春城昨於院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，當場宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

2025/02/26 05:30

民進黨：斷尾求生還是轉移焦點？

〔記者林欣漢、林哲遠、陳昀／台北報導〕立法院昨邀請行政院長卓榮泰報告施政方針並備詢，力推「壯世代政策與產業發展促進法」備受爭議的民眾黨立委吳春城第一個總質詢，他當場宣布辭去立委職務，吳說，他是為了愛台灣，卻被糟蹋污衊。民眾黨表示，遺缺將由民眾黨不分區名單排名第九的東吳大學政治系教授劉書彬遞補。

東吳大學教授劉書彬遞補

吳春城深陷圖利家族企業爭議，民進黨發言人吳崢昨質疑吳請辭到底是斷尾求生，還是轉移焦點的煙幕彈？時力主席王婉諭諷說，吳春城宣布辭去立委，但吳質詢時，仍堅持自己是為人民請命、遵守利益迴避、守護商標不被濫用，既然這麼大義凜然，沒做錯為什麼要辭職？

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吳春城質詢時表示，他為了台灣盡心盡力、出錢出力，從民間推動這麼多人響應，一直到壯促法三讀通過，是為了愛台灣，卻被糟蹋污衊到這個程度，真的是天道何在；至於抹黑攻擊事件，時間會自證清白。

吳春城說，今年一月七日當壯促法三讀通過的那一刻，他心底響起的一個聲音是「我來立法院的任務已經完成了，哈雷路亞」，任務既然完成，已打算辭去立委，沒想到隨後爆發攻擊事件，試圖抹黑壯世代與他的人格，他必須留下來清理戰場，承擔責任。

吳表示，壯世代屬於全民，美好的一仗已經打過。他十天前已經向黃國昌及黨秘書長周榆修報告辭職計畫，並獲得諒解與支持，昨日正式辭去立委職務，並依規定向立法院秘書處遞出辭職文書，「我表明一個決定，辭去立委做傳教士」。

黃國昌表示，吳春城一週前向他表達辭意，雖然他有慰留，但吳認為「美好一仗已打過」且完成任務。遞補的劉書彬則說，她將和志同道合的立委一起推動有利於國計民生的法案。

此外，民眾黨前主席柯文哲在任期間，要求民眾黨不分區立委落實「兩年條款」，亦即現任八席立委期滿兩年後請辭，由不分區第九至十六名遞補。在柯文哲涉案遭起訴並請辭黨魁後，卻傳出黨內在討論是否廢除。

吳春城請辭，劉書彬遞補後，由柯文哲所定的「兩年條款」會如何進行？黃國昌僅說，黨有黨的規劃、制度。

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