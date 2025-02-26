太陽聯盟誘軍人拍投降影片》 為中國發展組織 10被告均判刑

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，涉為中國發展組織，並誘使五名現役士官拿五星旗拍攝投降影片向中國效忠，高檢署依國安法等罪，起訴李女、幫眾陳柏熹及八名現、退役軍人，高等法院昨依涉犯國家安全法的發展組織罪等罪，判李女六年八月。（彭博檔案照）

2025/02/26 05:30

〔記者楊國文、林欣漢、李文馨／台北報導〕擔任某宮廟主委的太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，涉為中國發展組織，利用宮廟、幫眾人脈，吸收缺錢花用的現、退役軍人刺探軍事機密，並誘使五名現役士官拿五星旗拍攝投降影片向中國效忠，高檢署依國安法等罪，起訴李女、幫眾陳柏熹及八名現、退役軍人等共十人，高等法院昨依涉犯國家安全法的發展組織罪等，判決主謀李女六年八月徒刑。

主謀判六年八月

其他九名被告當中，退役軍人彭家和觸犯貪污治罪條例中的「公務員違背職務期約賄賂罪」共三罪，判四年八月，吳泳承涉違背職務收賄罪判五年二月；現役的張姓、林姓、陳姓、劉姓、吳姓士官等五人拍攝投降的心戰影片向中國效忠，被依「公務員違背職務期約賄賂罪」判刑三年二月至五年八月，退役的李男涉對公務員交付賄賂罪、國安法發展組織罪判二年八月；陳柏熹判二年二月。全案可上訴。

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高檢署會同刑事局單位查出，李慧馨在新北蘆洲經營宮廟，並擔任太陽聯盟寶陽會副組長，平時吸收退役軍人辦事，與陳柏熹、彭家和為中國發展組織。彭男利用過去在軍隊認識的同袍，向缺錢花用的現役軍人宣揚，只要幫忙刺探、收集軍事機密，以及拿五星旗拍攝投降影片，向中國表示效忠，就能賺取報酬。

檢方調查，其中有七名現、退役軍人多次交付軍事機密，更有現役的五名士官身穿軍服還拍攝投降的心戰影片，向中共表示效忠。

高檢署指出，彭男等八名現、退役軍人，領有國家俸祿，竟違背忠誠義務，利益薰心，洩漏或交付多項軍事機密，嚴重危害國家安全，應受法律最嚴厲的制裁，依違反國安法發展組織罪、陸海空軍刑法、貪污治罪條例等罪起訴李女、陳男，及彭男等八名現、退役軍人。

另外，海軍退役少將孫海濤等四人涉共諜案，高等法院高雄分院前天全判無罪。陸委會主委邱垂正昨在立法院表示，中共對台滲透、分化這些作為一直存在，希望司法勿枉勿縱，查辦到底。

民進黨立委認為，此案凸顯司法體系在處理國安案件時的專業不足，設立「國家安全專業法庭」刻不容緩。

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