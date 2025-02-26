管碧玲：10天內兩次斷纜案

掛多哥籍的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

2025/02/26 05:30

海巡署高規格超前部署

〔記者洪臣宏、方瑋立／綜合報導〕海巡署昨抓到中國權宜輪、多哥籍「宏泰五十八」輪船涉嫌拖斷「台澎三號」海纜，以現行犯帶回偵辦。海委會主委管碧玲昨天在臉書回溯事件過程，強調海巡署以高規格超前部署是最大的關鍵，還透露十天內已發生兩次斷纜案，均已移送偵辦，「為了保護國安，什麼狀況都不排除」。

管碧玲指出，廿二至廿五日，海巡署台南巡防區的雷操手就一直監控這艘船，巡防區曾通報巡防艇七次，都因為海象不佳出不去，也通報安平信號台廣播七次，但對方都不回應。

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廿五日凌晨零時許，海象許可下，海巡PP10079艇於兩點半到達現場，果然看到「宏泰五十八」下錨，馬上廣播驅離，約半小時後該船起錨航離，海巡當下也接獲中華電信報案，因而再次攔停。

管碧玲說，海巡艦艇近期加強海纜守護，驅離不少船隻，十六日也曾發生斷纜，移送了一艘涉嫌導致「台馬二號」斷纜的國籍漁船。

她強調，國籍漁船事件仍須檢察官偵辦；多哥籍權宜輪的各項跡證則給了我方初判的基礎，因此展開強硬的態度，採取最高規格的防範。

國防部副部長柏鴻輝昨在立院受訪表示，台灣本島海纜遭破壞事件頻率確有增加，國軍與海巡已有情蒐合作，「海巡和海軍是一家人」，未來若需要海軍策應，軍方也會給予支持。

柏鴻輝也說，海底電纜破壞的問題不只發生在台灣周邊海域，波羅的海等歐洲國家也有同樣狀況。

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