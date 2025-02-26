標榜居住證、中國銀行卡、手機門號 一次搞定 資產公司涉招攬赴中辦證

位於新北市板橋區的「昱證資產顧問有限公司」裝設霧面玻璃窗，從外面看不到裡面裝潢。當地民眾表示，該公司去年四、五月到此開設。（調查新聞中心記者攝）

2025/02/26 05:30

〔調查新聞中心／台北報導〕內政部長劉世芳本月初指出，南北都有類似公關公司代辦中國身分證。本報調查發現，其中一家是位於新北市板橋區的「昱證資產顧問有限公司」，該公司去年十月還一度對外宣傳，標榜「廈門三天兩夜」旅遊即辦證，中國必備三件套一次搞定，可辦台灣居民居住證、中國大陸銀行卡、中國大陸手機門號，移民署等相關單位仍在查處是否違反兩岸人民關係條例。

旅遊即可辦證 昱證：僅發在IG

昱證資產顧問公司昨回應，本身在中國有公司、是台商，當初有台商朋友問，他就僅發在IG給朋友看而已，實際上沒帶團，絕無幫忙辦證。他強調去年十月曝光的所謂「旅遊即辦證」的資料，並非宣傳單，目前還沒收到內政部來函調查；就算被調查，他也能舉證都是一個人出入境、並未帶團，「我不是旅行社怎會帶團？」

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內政部移民署指出，有關特定法人或團體疑似招攬國人赴中國辦理「中國身分證」等身分證明文件一事，正依掌握情資會同相關機關調查；若發現違反兩岸人民關係條例的具體事證，將函請陸委會依權責辦理。

昱證隸屬廈門公司 移民署查處

據昱證資產顧問公司的IG介紹，業務包含法律協助業務、地政士代書業務、資產傳承業務。據了解，該公司隸屬「廈門遇見昱証投資有限公司台北辦事處」，曾主打「三天兩夜旅遊即可辦證」，行程費用包含來回機票、兩夜飯店、旅平險，以及所有相關手續辦理費用。

「廈門遇見昱証投資有限公司」於去年八月廿二日成立，註冊資本額為二○○萬人民幣，地址於廈門市湖里區，並標榜資本市場服務，企業類型為港澳台自然人獨資。

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