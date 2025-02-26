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    美軍官方證實 我參與美泰金色眼鏡蛇軍演

    美軍透過官方臉書證實，台灣國軍在內的200名跨國軍人25日出席2025年度第44屆「金色眼鏡蛇軍演」。（取自Exercise Cobra Gold）

    美軍透過官方臉書證實，台灣國軍在內的200名跨國軍人25日出席2025年度第44屆「金色眼鏡蛇軍演」。（取自Exercise Cobra Gold）

    2025/02/26 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕美軍昨天透過官方臉書證實，我國國軍與美、泰、日、星、韓、印尼及大馬各國合計超過兩百名軍人齊聚泰國，共同為二○二五「金色眼鏡蛇軍演」揭開序幕。

    美泰日星韓印馬 各國國軍齊聚

    台灣過去未曾參與過此軍演，美軍官方提供之照片，也未見我國旗或軍人身影。不過，相關消息於我國媒體曝光後，美方疑似因事涉敏感，昨晚九時許將「台灣」字眼刪去，但仍可見於該貼文編輯紀錄。

    美軍貼文以「團結更強！」破題表示，來自美國、泰國、日本、新加坡、南韓、印尼、馬來西亞及台灣逾兩百名軍人，齊聚泰國素羅娜麗營區閱兵場，為第四十四屆「金色眼鏡蛇」軍演揭開序幕。美國太平洋陸軍司令克拉克上將會中致詞強調，「我們在這個區域的共同目標，就是透過團結備戰來防止戰爭」，預防戰爭需仰賴各方努力。

    團結更強 美軍貼文：備戰止戰

    美駐泰大使館新聞稿表示，「金色眼鏡蛇」軍演自一九八二年以來，已成為印太地區規模最大的多國聯合軍演，同時體現美國對印太區域的承諾，即透過提升部隊間的協同作戰能力、促進多邊合作機制，確保並維護自由開放印太地區（FOIP）的共同利益。

    美方指出，今年度軍演將持續至三月七日，並聚焦三大主軸，包括指揮與控制演習（C2X）、人道援助與災害救援行動（HADR）及實兵演習（FTX）等，旨在提升夥伴國間的軍事合作關係、協同作戰及戰備能力，同時促進各層級軍人間的交流，深化合作互信的精神。美軍今年將派出逾三千兩百名官兵參訓，預計將有近卅國直接或以觀察國身分參演。

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