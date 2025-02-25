京華城土地 鼎越３度抗告成功

鼎越開發不服台北地院第二度裁定扣押土地，第三度提起抗告，結果抗告成功，高等法院昨撤銷裁定，發回北院更裁。（資料照）

2025/02/25 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲涉京華城容積率圖利等案，調查認定京華城可獲不法利益逾新台幣一百一十一億元，向台北地院聲請扣押京華城改建案現址土地獲准，投資開發的威京集團子公司鼎越開發不服台北地院第二度裁定扣押土地，第三度提起抗告，結果抗告成功，高等法院昨撤銷裁定，發回北院更裁。

高院撤銷裁定 發回北院更裁

本案源於京華城案容積率於柯市府任內暴增到八四○％，台北地檢署偵查認定柯文哲等人涉違法圖利行為，讓鼎越開發公司獲有建築容積獎勵率廿％的不法利益，屬於犯罪所得應予沒收，估算不法利益達新台幣一百一十一億七千多萬元。

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北檢為保全犯罪所得以便於後續追繳，向台北地院聲請扣押鼎越公司所有的台北市松山區京華城案土地。經北院一審、更一審均裁准，但都遭高等法院撤銷發回；北院更二審去年十二月第三度裁准扣押，鼎越不服，向高院提起抗告。

高院裁定指出，犯罪利得扣押的前提，須先判斷有無「犯罪所得」，而刑法所謂「犯罪所得」，是以實際所得者為限，若無所得或尚未取得者，即無從進行沒收、追徵或以財產抵償的諭知。

高院認為，本案的不法利益，應指容積獎勵廿％，並非被扣押的土地；原裁定如何認定土地為犯罪所得而為得沒收之物，得以扣押，以及為保全追徵而扣押鼎越公司所有的該土地，仍須注意是否違反比例原則。

高院也指出，鼎越依約須完成「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」的要求後，才能取得容積獎勵，但鼎越是否已依約完成要求而取得容積獎勵廿％？如未取得，是否仍得准許扣押？

高院認為，鼎越公司已向台北市政府表示願先暫緩廿％獎勵容積部分的工程，儘速辦理變更設計，因此本案大樓容積獎勵是否仍能存在，北院原裁定並未妥適說明，昨撤銷原裁定發回北院更裁。

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