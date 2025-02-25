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    首頁　>　政治

    內政部擬修法 罷免二階雙方可收政治獻金

    內政部昨表示，目前已修訂「政治獻金法修正草案」，增列罷免案提議的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制，且在第二階段連署期間才能收受。（資料照）

    內政部昨表示，目前已修訂「政治獻金法修正草案」，增列罷免案提議的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制，且在第二階段連署期間才能收受。（資料照）

    2025/02/25 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，中選會目前共收到六十四案罷免案，不過現行「政治獻金法」僅有政黨可以收受罷免政治獻金，罷免團體的募款，則未受到法律規範。內政部昨表示，目前已修訂「政治獻金法修正草案」，增列罷免案提議的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制，且在第二階段連署期間才能收受，草案已報行政院審議。

    內政部表示，政治獻金是指對從事競選活動或其他政治相關活動的個人或團體，無償提供動產或不動產、不相當對價給付、債務免除或其他經濟利益；且可以收受政治獻金者，以政黨及擬參選人為限，因此從事罷免活動的經費募集，應透過政黨。

    內政部指出，「政治獻金法修正草案」已增列罷免案提議的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金機制，至於被罷免人、罷免案領銜人收受政治獻金期間，是罷免案領銜人向選舉委員會領取連署人名冊格式之日起，至罷免案投票日前一日止。簡言之，在第二階段連署才能收受政治獻金，不過草案尚未經行政院審議通過，且須送立法院審查，待立法院審議結果後施行。

    內政部呼籲，社會各界進行罷免活動應遵守政治獻金法相關規範，勿逕行收受政治獻金，以避免觸法受罰。

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