綠將提案廢壯促法 籲藍白別再護航

民進黨中央黨部昨召開記者會表示，民進黨團將提案廢止「壯促法」，呼籲藍白別再護航。（記者田裕華攝）

2025/02/25 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則，檢方已分案偵辦。民進黨發言人吳崢昨偕立委陳培瑜、郭昱晴開記者會表示，民進黨團新會期將提案廢止「壯促法」，呼籲藍白立委別再護航，並點名民眾黨主席黃國昌說清楚如何處置吳春城，要繼續包庇護航公然勒索的行徑嗎？

批吳藉預算施壓部會

吳崢指出，吳春城在預算提案施壓部會推動壯世代政策，寬列壯世代預算，劃分更多資源大餅，家族相關企業再藉此獲取標案，儼然濫用職權、公然勒索部會，壯世代爭議已延燒一個月，請問國民黨與民眾黨，要繼續為這樣的公然勒索行徑背書嗎？他也具體請教身兼民眾黨主席與黨團總召的黃國昌，如何處置自家立委涉違反利益迴避？還要繼續包庇、護航嗎？

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郭昱晴指出，吳春城肆意提案凍刪預算高達四億八千多萬元，衛福部次長呂建德答詢時表明不使用「壯世代」一詞、衛福部預算就遭刪凍，遭披露撤回部分提案後，仍高達二．○五億元，且不論質詢教育部、文化部、故宮或國科會，都能扯到「壯世代」，不僅嚴重違反利益迴避原則，也是利用質詢向政府單位行勒索之實。

郭昱晴質疑，吳春城被起底一家三代經營十幾間有關壯世代家族關係企業，已海撈十一億元政府標案，吳任立委一年來，相關企業拿下政府兩千兩百萬元標案，甚至將「壯世代」註冊專利商標，背後牽扯上億元利益，涉有圖利之嫌，吳春城卻至今沒有正面回應爭議、不願負起責任，呼籲吳春城、黃國昌對外說明，誠實面對圖利疑雲。

陳培瑜也列出「壯促法」諸多荒謬條文，像是第五條「政府應該建立壯世代金融行動方案、提供金融商品」、第十二條「政府應該推動壯世代觀光發展，建立壯世代旅遊行銷品牌」、第十七條「政府應該寬列壯世代事務預算」、第十九條「各級政府應充實壯世代相關人力辦理人員教育訓練」等，都能看到吳春城及其家族企業相關業務痕跡，合理懷疑「壯促法」就是為了促進吳春城及家族名下十幾家企業相關的業務發展和推動。

陳培瑜強調，當初審查法案即發現諸多不合理之處，台灣目前已經有「中高齡者及高齡者就業促進法」、「高齡社會白皮書」、「因應超高齡社會對策方案」等，吳春城卻強硬提出「壯促法」並三讀通過，可預見未來可能的弊案，因此民進黨提案廢止「壯促法」，呼籲國民黨、民眾黨立委共同支持、不要再阻擋，他也呼籲民眾黨清楚向國人交代清楚，這個不公不義的「壯促法」。

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