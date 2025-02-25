接見日本在野黨魁 賴：盼台日美攜手鞏固印太和平

賴清德總統昨接見日本在野黨國民民主黨主席暨眾議員玉木雄一郎。（取自總統府）

2025/02/25 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨接見日本在野黨國民民主黨主席（停職中）暨眾議員玉木雄一郎時指出，台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼在半導體、氫能及無人機領域加強合作，共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上雙贏，更希望台日美攜手合作，鞏固印太地區的和平穩定。玉木也表示，全球情勢多變，相信台日關係將更進一步發展。

玉木：台日將更進一步發展

賴清德說，現在是台日合作的最關鍵時刻，月初日本與美國舉行峰會，感謝日本政府在會後聯合聲明，重申維持台海和平穩定，強調反對任何以武力及威嚇片面改變現狀的行為，並支持台灣的國際參與。台灣和日本同為國際上負責任的一員，樂見日美關係更加堅定友好，更希望台灣、日本和美國攜手合作，一起成為鞏固印太地區和平穩定的堅實力量。

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賴清德指出，當前除了國際情勢的多元複雜，我們也面臨中國「紅色供應鏈」的威脅。台灣和日本是重要的貿易夥伴，期盼除了半導體，台日也能夠在氫能及無人機領域加強合作，共同打造「非紅供應鏈」，創造經濟上的雙贏，更維護印太及全球的和平穩定。

玉木雄一郎表示，現在台日關係前所未有地緊密，這是賴總統上任以來大力推動台日關係發展的功勞；全球情勢多變，台灣、日本及印太區域都面臨重大轉變，相信台日關係將更進一步發展。

玉木說，去年日本眾議院改選，執政的自由民主黨與公明黨未達國會過半席次，他所屬的國民民主黨席次則成長四倍，他感受到責任重大，未來將持續推動台日合作、強化台日關係。

根據國安會新聞稿，玉木昨會見國安會秘書長吳釗燮時也表示，台日間共享民主價值，面對共同國際及區域課題，應持續強化多層次、多面向的合作關係。

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