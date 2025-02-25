3度逃役 通緝8年終到案》法官：台灣受外在武力威脅 還敢玩法

新竹縣男子三度逃兵役遭重判。圖為示意圖。（資料照）

2025/02/25 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子林榮檍原本二○一○年就應入伍服役，卻三度為了逃兵故意不申報實際居住地，以致縣府無法送達徵兵體檢通知，林男兩度被判刑仍繼續逃兵，最後更遭通緝八年才到案。新竹地院法官指我國始終受外在武力威脅，林男卻利用國家徵兵制度逃避役期，玩弄國家法令，如予輕判，無異鼓勵逃兵，依妨害兵役治罪條例重判一年二月。

法官調查，林男於二○一○年間因妨害兵役案件判刑一月又十五日，入監執行，兩年後同樣因妨害役男徵兵處理被判刑四月。

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重判一年二月

林男為了逃兵，一貫的手法是未將戶籍自新竹遷出、且未申報其居住處所，致竹縣府二○一四年役男徵兵檢查通知無法送達，讓他無法到醫院接受徵兵檢查，第三次更因已經超過役齡而除役，案經竹縣府移送新竹地檢署偵查起訴。

法官審酌我國始終受有外在武力威脅，役男徵兵制度之健全與完整、公平，當為建構當代國防體系軟實力之重要環節，被告因一己之私，以故意不申報實際居所方式避免徵兵，被告之同年役男均於青年時期以一定時間完成國民應盡服兵役義務，被告卻利用國家徵兵制度逃避役期，玩弄國家法令，背棄作為國民義務，犯罪動機、目的及手段均不純良，更因已超過兵役法所規定之役齡而除役。

法官認為，林男破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，更損及我國潛在國防動員兵力；且被告前分別已因妨害兵役治罪條例案件被新竹地院判處兩次有期徒刑確定，執行完畢後仍繼續逃避兵役，本次更是通緝八年後始到案，如予輕判，無異鼓勵逃避兵役行為，甚至引發他人群起效尤，恐不利於維護公共利益及兵役制度公平，因此重判徒刑一年二月。

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