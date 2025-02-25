孫海濤等涉共諜案全無罪》法界：查獲客觀證據及主觀目的 應可成罪

孫海濤共諜案院檢見解差異

2025/02/25 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕高雄高分院昨天以罪證不足為由，判決涉及國安法發展組織罪的退役少將孫海濤等四人均無罪。曾偵辦共諜案的高檢署檢察官指出，檢方應加強相關金流的舉證；律師翁偉倫則表示，發展組織罪如同選舉案的行賄罪，不易證明金流的「直接證據」，如掌握到「客觀證據」及具有主觀犯罪目的，應可成罪。

曾偵辦共諜案的高檢署檢察官指出，發展組織罪蒐證不易，檢方應加強相關金流的舉證，只要能證明旅遊、招待等行為的幕後金流，和中方人員、情報單位有關，其定罪率將提高。

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曾任檢察官的翁偉倫則表示，發展組織罪的犯罪過程，類似選舉的行賄罪，檢調須經過長期縝密蒐證，法院不應要求檢調掌握金流的「直接證據」，「否則幾乎是不可能的任務」，若能查獲與金流有關的客觀證據及具主觀犯罪目的，即應判決有罪。

法院不應要求

檢調掌握金流直接證據

翁偉倫說明，一般選舉案的行賄罪，檢警調不一定必須掌握候選人直接出資行賄、辦桌或招待旅遊，實務上，候選人幾乎不可能站到第一線，常見的是候選人的樁腳、里長、競選幹部出錢行賄，只要能證明其背後目的具主觀犯意，即應構成犯罪，更何況地下匯兌相當猖獗，欲查獲主使者出資的金流證據不易，這與共諜案的金流證據應同等看待。

檢察總長邢泰釗曾建議，司法院推量刑準則委員會，應把國安案件納入討論，建立準則，詳列各項因子，如職業（公務員或民眾）、對國家與社會造成的損害、是否供出共犯等，設計合理量刑區間，可望降低輕判。

司法院刑事廳長李鈦任指出，司法院曾研擬「刑事案件妥適量刑法草案」，提供法院審酌刑度參考，因立法院屆期不連續而退回司法院，研議後，將再送交立院審議。

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