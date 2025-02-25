孫海濤等涉共諜案全無罪》法界：金流查證困難 但並非無翻盤機會

海軍退役少將孫海濤（見圖，資料照）等涉共諜案，因違反國安法等罪被檢方起訴，高等法院高雄分院昨日全判無罪。

2025/02/25 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕退將孫海濤等人涉嫌共諜案，高雄高分院認定無法證明經費來自中國國台辦、查無為對岸吸收等證據，判決四人全部無罪。法界人士認為，此案因主嫌陳柏光通緝、金流查證困難，增加蒐證難度，但此案並非無翻案機會。

據了解，賄選是違反選罷法，而接受中國的黨、政、軍指示介入國內選舉，則觸犯反滲透法。本案原本由橋頭地檢署偵辦，前年十二月一日起，國家安全法有關為對岸發展組織部分改由二審管轄後，全案移送高雄高分院，高雄高分檢於去年三月間偵結，依發展組織罪、違反正副總統選罷法和反滲透法提起公訴。

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檢方查出，孫海濤等人頻邀退役將領、里長、民眾前往中國接受落地招待，並與國台辦人員聚餐、合影，宣揚「兩岸一家親」等思想。

檢方也認定，孫海濤等三人在前年六月及九月舉辦活動支持參選總統的侯友宜等人，並送給民眾花生糖（一罐二八○元）等物，涉嫌違反選罷法。

若有旁證與對岸有關 有可能改判

不過法官認為，無法證明落地招待經費來自中國國台辦、也無證據證明孫等四人為對岸吸收；另外，孫海濤等人舉辦「榮耀九三」等活動，當時侯友宜及李眉蓁僅是國民黨提名的總統和立法委員參選人，非法律所規範的「候選人」，伴手禮經費無法證明與中國官方或組織有關。

但法界人士指出，據以往實務判決，也有參選人涉及賄選被判有罪，若有其他諸多旁證以認定與對岸有關，上訴改判有罪，並非不可能。

法界人士說，偵辦共諜有極高難度，尤其人流與金流的事證，招待旅遊經費是否來自國台辦，證據在對岸；此案關鍵人物陳柏光和台商姜興國分別為對岸統戰部門的對台窗口，前者在二○二一年出境到中國後遭中方拘提，並被我方通緝，後者則在同年十二月死亡，導致線索中斷。

法界人士認為，據被告祝康明供詞，未到案的陳柏光曾給他三百萬元帶團到美國，祝也指證看到陳與親共團體用餐，顯見陳與對岸關係非淺，後來祝、孫等人邀退將到中國，都是受命於他，也與國台辦官員會面，未來翻盤仍大有可為。

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