孫海濤等涉共諜案全無罪》學者批承審法官 應向社會及人民交代

海軍退役少將孫海濤（見圖，資料照）等涉共諜案，因違反國安法等罪被檢方起訴，高等法院高雄分院昨日全判無罪。

2025/02/25 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海軍退役少將孫海濤、作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、影星歸亞蕾胞妹歸亞蒂四人涉共諜案，因違反國安法等罪被檢方起訴，高等法院高雄分院昨日全判無罪。法政學者痛批，這種判決打擊第一線檢警調士氣，承審法官應承擔最大責任，向社會及人民交代。

根據判決理由，法官認為無從證明祝康明、孫海濤知悉前中華致公黨主席陳柏光的出資來源是否來自中國國台辦。法官認為，祝招攬行程主要目的是旅遊，中共黨政人員與團員們合影並餐聚，亦僅在表現對台「同胞」之友好與歡迎，難認有為中共發展組織之犯意。

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高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，中共統戰手法是給大量蘿蔔，包括落地招待、旅遊吃飯，法律要認定替中共發展組織是不太容易的。

羅承宗指出，國安案件是重罪，也是出名的難辦，國安情報系統、檢調單位常要花兩、三年布線調查，但台灣法官訓練是走嚴格的證據主義，案件進入法院後，法官心證判無罪，嚴重打擊第一線檢警調士氣，高等法院高雄分院承審法官徐美麗、陳明呈、莊珮君三人應承擔最大責任，要這樣判就要面對社會、向人民交代，檢方一定要依法提起上訴。

法官嚴重欠缺國安意識

羅承宗直指，台灣法官嚴重欠缺國安意識，這是司法院都知道的事，現在雖有要求上國安課程，但這種在職訓練對人格養成已經成形的法官根本沒有用。若法官真的認為現行法律難以成罪，相關單位就應設計一套更細緻的法律，例如可制定「外國代理人登記法」，要替中國講話、宣傳的都必須登記，不然就重罰，先用行政管制防堵；若涉及發展組織、危害國安，再用刑法等法律處罰。

藍將國安法律越修越鬆

台灣教授協會會長陳俐甫表示，法律沒辦法對這些人定罪，國民黨立委卻要將國安法律越修越寬鬆，現在這種法院判決結果，加上各種弱化國安的修法提案，只會讓中共代理人在台更加活躍。

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