《屏東》長治、南州農會改選 同票抽籤在野均險勝

2025/02/25 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣基層農會選舉昨天起登場，首日共有六個農會選舉，競爭激烈的長治鄉農會、南州地區農會都出現理事選舉同票，以抽籤決定當選席次的情況，結果都是在野派幸運抽中獲勝，高樹、崁頂、內埔、萬丹則是當權派獲勝。

屏東縣各地農會昨起選舉理監事，首日有高樹、南州、崁頂、長治、內埔、萬丹鄉農會共六個農會同一天選舉，受到矚目的是競爭最激烈的長治鄉農會、南州地區農會，長治鄉農會因為這次選舉在野派獲鄉長吳亮慶大力支持，挑戰當權派，被視為是鄉長選舉的第二次交手，雖然農會代表選舉在野的鄉長派獲勝，但昨天理監事選舉時，卻出乎意料出現關鍵一席同票狀況，以抽籤決定當選與否，結果在野派抽中當選籤，在驚濤駭浪中翻盤；南州地區農會選舉結果也出現九席理事中，當權、在野派都拿到四席，形成四比四，關鍵一席卻出現同票情況，結果也是在野派抽中當選籤，令當權派大呼無奈。

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高樹、崁頂、內埔、萬丹當權派獲勝

兩個農會雖然都出現翻盤情況，但都在選舉期間被屏東地檢署抓到賄選，選後恐怕都得面對賄選官司，變數仍大。另外，高樹鄉、崁頂鄉、內埔鄉、萬丹鄉農會雖面對在野派挑戰，但當權派仍以優勢力量獲勝。

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