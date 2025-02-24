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    首頁　>　政治

    （新北）罷團淡水開講 張益贍聲援

    百合花學運政治工作者張益贍（右）聲援「罷洪刻不容楷」民主開講活動。（記者羅國嘉攝）

    百合花學運政治工作者張益贍（右）聲援「罷洪刻不容楷」民主開講活動。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/24 05:30

    〔記者羅國嘉、董冠怡／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」昨在淡水殼牌倉庫舉辦民主開講，號召民眾支持罷免新北市國民黨籍立委洪孟楷，百合花學運政治工作者張益贍到場聲援，邀請民眾高唱「有緣、無緣大家來作伙，連署簽下去，洪罷拉」，他說，「罷免不是仇恨，是一項快樂的運動」。

    張益贍表示，他身為民眾黨創黨黨員及第一屆中央委員，呼籲外界不應將公民運動貼上政黨標籤，政治人物應該檢討自身施政是否違背民主原則與民意，而不是將罷免行動簡單歸咎於特定政黨操弄。

    另外，國民黨籍立委廖先翔被公民團體「齊心斷翔」發起連署罷免，他昨天在臉書發文指出，汐止區金龍公有零售市場有攤商反映，罷團不滿被請移駕就「烙議員」，揚言不能擺攤、民眾也不能停車，直言是「路易莎咖啡事件」翻版。

    「齊心斷翔」志工團隊回應，罷團向來以和為貴，遇到情況皆選擇退讓，志工沒說過「不能擺攤，機車也不能停」，不要含血噴人。立委面對不同立場的公民，應有理性溝通能力，但廖先翔不僅幼稚還惡人先告狀，甚至張冠李戴、借題發揮，極不適任，罷免勢在必行。

    市議員張錦豪喊冤說，路過看到罷團志工在角落淋雨、四處躲雨，因此上前關心，並與市場攤商溝通，沒想到被誇大成罷團「烙議員」，根本子虛烏有。

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