《彰化》挺「大罷免」開講 彰市長：深化民主韌性

「罷免缺衣不可」發起罷免國民黨彰縣第三選區立委謝衣鳯，昨天舉行志工培訓營，由彰化市長林世賢（見圖坐者右四）受邀擔任講師。（記者顏宏駿攝）

2025/02/24 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」發起罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯行動，並於昨天舉行志工培訓營，由彰化市長林世賢受邀擔任講師。他說，國民黨立委擴大自己權力、刪除國防預算、癱瘓中央政府的財政預算，已達毀憲亂政的地步，任何公民都應該站出來，這場「大罷免」將會深化台灣民主韌性。

林世賢：以公民身分參加培訓營

林世賢強調，他是以「公民」的身分參加培訓營，與彰化縣長黨內初選無關。他說，台灣是一個民主法治的國家，當有人在破壞國家體制和憲政時，任何一個公民都應該站出來，當初人民透過選舉交付給立委權力，但藍委透過人數優勢，修改《選罷法》，讓罷免的門檻提高；大力刪除國防預算，讓台灣失去保護自己的能力；修改《財劃法》癱瘓中央政府的施政；一一四年度總預算更是「一筆爛帳」，再把責任推給中央政府。

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非關彰縣長初選 公民都應站出來

林世賢表示，「這場罷免不是藍綠惡鬥」，而是人民站出來大聲地對國、眾兩黨說：「你們錯了！」人民要把權力收回。這不但是一場「公民運動」，且是公民主動站出來，並不是為了民進黨再次成為國會最大黨，是要告訴國、眾兩黨，莫再作「傅」隨組織。

培訓營由「罷免缺衣不可」舉辦，會中邀請資深媒體人黃清龍、企業家洪三雄等人演講。

「缺衣不可」領銜人：罷免會延燒

大罷免在全台展開，林世賢積極爭取彰化縣長黨內初選提名，這是他首度公開站到檯面上，雖然他強調以「個人公民」身分參加，但已具指標性意義。罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，這場大罷免行動一定會繼續延燒，公民的力量必然風起雲湧，逼得民進黨各級民代加入。

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