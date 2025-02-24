出席228追思禮拜 盧秀燕：勿忘歷史

台中市長盧秀燕（右四）、立委何欣純（右三）、楊瓊瓔（右二）等人出席「二二八和平公義追思紀念禮拜」。（記者陳建志攝）

2025/02/24 05:30

〔記者陳建志、張協昇／綜合報導〕紀念二二八，「台中公義行動教會」昨天在台中公園舉辦「二二八和平公義追思紀念禮拜」，受難者家屬及民眾出席，台中市長盧秀燕、立委何欣純、楊瓊瓔和前國防部長蔡明憲等人都出席，除向受難者家屬獻花，盧秀燕強調歷史不能遺忘，不要讓悲劇重演；何欣純也說，我們向前走的基礎，就是大家要團結，要用行動愛台灣。

盧秀燕表示，已連續六年參加「台中公義行動教會」舉辦的二二八追思活動，強調歷史不能忘記，尤其「二二八事件」更不能忘記，因為歷史給我們的教訓，告訴我們悲劇不能重演，人類要追求和平，不論是在台灣還是全世界，悲劇都不要再發生，也希望台灣進步、繁榮、和平。

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立委何欣純則說，二二八是個歷史悲劇，大家要繼續向前走，並說昨天稍早在台北和賴清德總統一起出席活動，賴總統說，台灣的民主自由是很多前輩、台灣人民流血、流淚打下來的基礎，台灣最重要的是主權價值不能忘記，自由民主的體制不能忘記。

何欣純表示，二二八事件不能遺忘，我們要向前走的基礎，就是大家要團結，要記得台灣未來是二三○○萬人民和後代子孫的，「和平紀念日」是國定紀念日，但它不是只有紀念、休假，而是要用行動愛台灣，追求和平、進步、自由民主的台灣。

竹山228紀念音樂會 300人到場

南投縣竹山菸草館戶外廣場，昨日也舉辦一場二二八紀念音樂會，邀請「百合二重唱」小百合周月綺、二胡演奏家陳依芳與桃音管弦樂團演出，吸引約三百人到場聆賞優美動人的樂聲。

二二八基金會執行長藍士博表示，今年二二八特別在全國四個縣市，以音樂會等藝術巡演來紀念這段歷史，盼撫平歷史傷痕，並讓民眾了解今日台灣社會民主自由之可貴，未來也會協助在竹山建立二二八紀念碑。

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