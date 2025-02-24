總統邀黨籍立委烤肉趴》府院黨緊密溝通 國家續穩健前行

總統賴清德昨天邀黨籍立委到官邸烤肉餐敘，聚焦民生、經濟、國安等優先法案。（取自臉書）

2025/02/24 05:30

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕總統賴清德昨邀黨籍立委到官邸烤肉餐敘，總統府發言人郭雅慧表示，會中聚焦民生、經濟、國安等優先法案，盼透過府院黨緊密溝通協調，國家繼續穩健前行。據轉述，行政院長卓榮泰偕副閣揆鄭麗君出席，除說明三大面向優先法案，也提及將提出今年度總預算覆議案及財劃法後續救濟手段，請黨團全力支持、團結作戰。

總預算、財劃法 行政立法團結作戰

郭雅慧表示，賴總統循往例在立法院開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，就新會期法案交換意見，並勉勵新任黨團幹部與黨籍立委，氣氛融洽自在，總統與卓榮泰院長、總統府秘書長潘孟安，以及黨籍立委、黨團幹部們，針對國政交流意見。

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郭雅慧提及，賴總統日前召開國安高層會議因應整體國際變局，昨與立委餐敘也聚焦討論民生、經濟、國安等優先法案，盼透過府院黨緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。

民進黨團幹事長吳思瑤轉述，卓榮泰會中再次說明三大面向優先法案，包含強化經濟發展、擴大社會照顧、強化社會韌性。卓也提及，本週開始的總質詢，以及未來將提出的總預算覆議案、財劃法後續救濟手段等，請民進黨團全力支持行政部門，行政、立法一體，團結作戰。

據與會者轉述，賴總統談到台灣未來面對的前景，包括在美中關係裡要取得什麼位置、如何拓展，讓台灣的經濟體制更繁榮、民主憲政能夠確保；賴也不斷提到前總統蔡英文的「四個堅持」，希望大家振奮精神，繼續向前走。

據轉述，賴清德鼓勵黨籍立委，值此非常時刻，態度要轉換為在野時期的精神，立法院做為守護國家的第一線，希望大家一起合作度過難關，最重要的是展現民進黨的態度，讓所有關心台灣前途的國人都知道有所努力。

吳思瑤表示，許多與會者準備伴手禮，像是卓榮泰帶了小甜點加菜、鍾佳濱從屏東帶了熱騰騰的萬丹紅豆餅，大家輕鬆、自在地交流，總統還說「歡迎大家常來」，立委蘇巧慧也開玩笑說以後要端午節來包粽子。

據悉，有六位立委因行程請假缺席，包含劉建國、陳素月、陳冠廷、楊曜、王定宇、蔡其昌。

近日涉詐助理費交保的立委林岱樺則在臉書PO出與會照片，並標註賴總統與潘孟安等人，寫道「我們共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣」。

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