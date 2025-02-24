朱：賴總統應站出來喊停大罷免

國民黨主席朱立倫喊話賴總統應該喊停大罷免。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/24 05:30

〔記者蔡宗勳、劉宛琳／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨表示，民調顯示有逾半民眾反對、不支持大罷免，賴清德總統應該站出來喊停大罷免，讓全民回歸經濟、拚民生。

朱立倫昨出席國民黨嘉義縣黨部新春團拜。朱立倫受訪強調，最新民調顯示，高達五十三％民眾認為賴清德總統應該站出來停止大罷免，認為這是賴的責任，這才是最真實反映台灣社會民間的想法，應回歸民生，好好拚經濟。

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對於罷免民進黨嘉義市立委王美惠的提議書傳出做假，朱立倫說，當初國民黨提出的罷免連署時加附身分證影本，民進黨強烈反對，還要提釋憲，不知道反對的理由是什麼？難道是希望大家都用抄的、做假？加附身分證影本才是最正確的方法。

大法官人事案去年底遭立法院全數封殺，賴總統已指示啟動大法官提名作業。朱立倫呼籲執政黨敞開心胸，把司法界大家所推崇、最好的人提名出來，這是大家所期待的；大法官是憲法守護神，絕對不能酬庸、綠油油，不可以有特定意識形態。

此外，行政院本週將針對今年度中央政府總預算提出覆議，國民黨團書記長王鴻薇表示，這已在國民黨團的意料之中，不過幾乎可以預測覆議結果會以失敗來收場，賴總統要政院提覆議，是要自證他比前總統蔡英文、馬英九更無能嗎？

王鴻薇表示，行政院指今年總預算刪減幅度是歷史最高，但今年的歲出也創下史上最高，如果蔡英文可以，為什麼賴清德不行？行政院又說今年的凍結數太高，其實過去非常多的年度凍結的比例都遠遠高於今年，為什麼當時馬政府可以做，現在賴政府就不能做呢？

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