大罷免潮》藍營：勝率各半 不能輕敵懈怠

國民黨黨內人士分析，藍營是否能反制罷免成功，就得視不同意票的多寡，每一位藍委都不能輕敵懈怠。（資料照）

2025/02/24 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕公民團體大罷免行動如火如荼展開，下個月預計將開始第二階段連署。國民黨黨內人士分析，藍營是否能反制罷免成功，就得視不同意票的多寡；藍委表示，國民黨還沒拿出執政縣市長的王牌，長遠來看勝率是藍綠各半，可能大贏或大輸，每一位藍委都不能輕敵懈怠，民進黨雖是少數，但不會沒損失。

指民進黨不會沒損失

不具名立委表示，國民黨現在看起來像不利的一方，但事實上國民黨還沒拿出王牌，也就是國民黨的執政縣市；長遠來看，勝率是一半一半，可能不是大輸就是大贏。而且民眾對大罷免基本上是反感的，民進黨雖然是少數但不會完全沒損失，也無法遮掩賴清德總統沒有政績的事實。

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前國民黨青年部主任、「罷吳四騎士」成員陳冠安表示，在民進黨團總召柯建銘率先發動之下，這次罷免的驅動力就變成政黨基本盤對決。扣除被罷免人自身仇恨值與得票率，選區的政黨結構對於最終投票結果的影響占比，就變得更加重要。

陳冠安表示，從此角度來看，身在北市且選區近幾屆有國民黨立委當選的吳思瑤和吳沛憶，尤其吳思瑤擔任黨團幹部仇恨值高，得票率未過五成，吳沛憶得票率更未達四成，藍白對推動罷免雙吳也有高度共識。

黨內人士分析，目前綜觀民調，在柯建銘等綠營KOL（關鍵意見領袖）搖旗吶喊之下，泛綠投票率明顯高於泛藍，多數選區可望都能通過百分之廿五同意票門檻，「因此是否能反制罷免成功，就得視不同意票的多寡」。

北市徐巧芯等激戰區催出支持者 能輕騎過關

該人士也說，藍營投票意願低，與藍營尚未展開反制措施有關，但若投票前未形成危機感，部分優勢選區確實可能因民眾不認同罷免，但覺得藍委很穩而未出門投票，出現跌破眼鏡的結果，所以每一位藍委都不能輕敵懈怠。上自鐵藍區的賴士葆、羅明才、林德福，下至得票率較少的葉元之、鄭正鈐，都有一定風險。反倒是徐巧芯、王鴻薇、李彥秀等激戰區，則可能因綠營攻勢過猛催出藍營投票率，最後輕騎過關。

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