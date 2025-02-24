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    大罷免潮》綠營：總預算爭議 為連署加溫

    全台大罷免遍地烽火，綠營評估，雙北、桃園及台中等四都堪稱罷免熱區。（資料照）

    全台大罷免遍地烽火，綠營評估，雙北、桃園及台中等四都堪稱罷免熱區。（資料照）

    2025/02/24 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免遍地烽火，目前已五十二位立委的第一階段罷免提議書送抵中選會，包括泛藍立委卅五人、民進黨立委十七人。綠營評估，雙北、桃園及台中等四都堪稱罷免熱區，國民黨立委的表現、民眾黨的介入、公民團體的陸戰量能等多重因素，皆影響未來連署進展，而總預算案爭議延燒，可望為罷免氛圍持續加溫。

    雙北、桃園、台中是罷免熱區

    藍白新會期表現影響二階進展

    罷免潮牽動政情發展，民進黨啟動專案因應。黨內人士受訪表示，中央黨部上週召開首次「顧好立委」會議，在法律戰及輿論戰提供全面協防，亦盤整出幽靈連署、虛假領銜人及惡意造謠抹黑等三大違法樣態，後續由律師團蒐證處理。

    觀察遞案情況，黨內人士解讀，罷免潮幾乎席捲台中以北的選區，台北、新北、桃園和台中等四都是最受矚目的罷免熱區，反映公民團體對在野陣營的不滿；反觀對綠委的罷免行動，多出於藍營報復或個人參選考量，正當性完全不同，參與熱度亦無法相比，應避免掉入政黨惡鬥的陷阱。

    立院民進黨團副幹事長林楚茵指出，罷免案進展到二階和投票，勢必要有各種議題持續加溫，例如國民黨立委葉元之、李彥秀、徐巧芯等人陸續在風口浪尖上；而藍白聯手惡搞總預算留下的爛攤子，衝擊全民福利及國家建設，若後續仍拒絕修正，提出荒謬提案的國民黨立委必定會被放大檢視；至於藍營近期強調推動民生法案，根本是濫砍預算的遮羞布，邏輯自相矛盾。

    至於二階連署能否順利推進？民進黨立委沈伯洋提出三點分析。首先是國民黨在這會期的表現；其次是民眾黨主席黃國昌高調介入，還刻意選在萬華宣講挑起情緒，反而催出更多人加入連署罷免藍委；第三，除了空戰輿論發酵，罷免團體的陸戰更是關鍵，連署點的設置需要計算與策略調整，而民進黨協助與否也有影響。

    沈伯洋說，從往例來看，一般選舉的數據無法套用於罷免案，這次有許多淺藍或正藍軍站出來連署罷免藍委，若藍營認為憑過去的三腳督選情，就能罷免民進黨立委陳俊宇、吳沛憶等人，這完全是誤判；另，「罷樑案」早已露出端倪，同意罷免基隆市長謝國樑的票數，高於民進黨籍基隆市議員的總得票數，顯見有許多非綠營支持者參與，並非國民黨所想像的民進黨動員。

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