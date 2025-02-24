究責濫權立委 青鳥3月深入35藍委選區

罷免馬文君及游顥的團體，昨在「內地濫權立委究責會」現場擺攤，向民眾宣講第二階段連署罷免規定，並接受欲連署民眾事先登記。（記者張協昇攝）

2025/02/24 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣公民陣線、台灣經濟民主連合昨在南投結束最後一場冬季青鳥行動。為讓選民知曉藍白立委去年在國會強推多項爭議法案、響應各地民團針對卅五位泛藍立委的罷免行動，經民連智庫召集人賴中強昨預告，三月起將深入個別藍委選區舉辦卅五場究責會，並同步邀請罷團召開記者會，譴責濫權立委。

以三加一作戰區執行 籌組三大宣講團 助罷團造勢

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中選會上週已收到五十二位立委罷免案，包含國民黨卅四位、加入國民黨團運作的無黨籍立委一位、民進黨十七位。

民團在去年底至今舉辦了八場縣市層級冬季青鳥究責會。賴中強說，活動最大的意義是，讓這些關心濫權立委和罷免工作的公民互相鼓勵，形成一股強大的力量，特別是在花蓮場，能深刻感受到花蓮人長期被國民黨團立院總召傅崐萁家族壟斷花蓮政治的不滿，在地人看到彼此出來時，相互給予勇氣。

賴中強續指，目前已有卅五位泛藍立委第一階段罷免案送抵中選會。他們會從三月起至五月中約十週的時間，在第二階段罷免連署期間深入相應立委的選區，舉辦卅五場究責會。

「我們將以三加一作戰區執行！」賴中強說明，首先是北台灣的雙北、基隆十二位藍委；再者，為桃竹苗作戰區十一席藍營立委；第三則是中台灣，包括台中、彰化、雲林、南投十席藍委；最後，還有花蓮傅崐萁、台東縣立委黃建賓。

賴中強表示，他們希望在五月中旬以前把這卅五場究責會舉辦完成，幫助各地罷免民團打氣、造勢，更歡迎民團可以到場擺設連署攤位。為了完成任務，他們也將籌組北台灣、桃竹苗、中台灣等三大宣講團，並做相關資料與培訓。

除了宣講活動，賴中強透露，經民連已建置完成「民主倒退、亂排法案濫權立委究責」資料庫，接下來，會針對哪些藍委所推動的哪些法案來召開記者會並邀請罷團來參與。他舉例，由國民黨立委游顥領銜提出的「不當黨產條例修正草案」，他們就會邀請南投罷團參加；「選罷法修正案」主提案人為傅崐萁、雲林張家班許宇甄，但由於許為不分區，他們就會找花蓮罷團、同屬雲林張家班的丁學忠罷團。

籲縣市政府保持行政中立

另，由於上述卅五場活動皆會於藍營執政縣市辦理，是否會受到地方政府壓力？賴中強說，過去確實遇到一些壓力，但也都逐一克服了。他也特別提醒，各地縣市政府在人民集會遊行的申請上，應保持行政中立，絕對不能有妨害罷免的行為，否則將面對法律責任。

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