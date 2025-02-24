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    首頁　>　政治

    綠委提案修國防法 對外軍購、合作應落實技轉

    民進黨立委近日提出「國防法修正草案」，明定政府除了對外採購軍備，進行國際合作研發、產製或維修相關武器裝備時，應同樣落實技術轉移。（資料照）

    民進黨立委近日提出「國防法修正草案」，明定政府除了對外採購軍備，進行國際合作研發、產製或維修相關武器裝備時，應同樣落實技術轉移。（資料照）

    2025/02/24 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應中國武力侵台威脅，總統賴清德召開國安高層會議後宣布，要優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上目標。民進黨立委近日提出「國防法修正草案」，明定政府除了對外採購軍備，進行國際合作研發、產製或維修相關武器裝備時，應同樣落實技術轉移，以達成國防自主、保衛台灣安全目標。

    達國防自主 保衛台灣安全目標

    台美軍工合作受矚目，立委邱志偉、林俊憲等人提出「國防法第廿二條條文修正草案」，將現行條文有關「向外採購時，應落實技術轉移」的規範，增訂修正為「向外採購或進行國際合作時，應落實技術轉移」。該草案已列入廿五日立法院會報告事項。

    草案說明指出，我國發展國防產業時，除了在對外採購武器裝備時應落實技術轉移，於進行國際合作進行研發、製造或維修相關武器裝備時，同樣應強調實施技術轉移。

    邱志偉表示，為維持防衛能力，台灣可透過對外軍售、商業銷售、產業合作等途徑獲得防衛相關武器裝備，以支持不對稱戰力；美方支持台灣多途徑獲得防衛裝備，透過國際合作及聯合生產，建立多元研發和生產模式，滿足國防需求，同時提升自主研發和技術轉移能力，以接軌國際供應鏈。

    另，邱志偉及林俊憲也擬具「國防產業發展條例第十條及第十九條條文修正草案」。邱志偉說明，我國正面臨美國軍售交貨期延遲的挑戰，為加強台灣國防自衛能力，積極推動台美聯合武器生產計劃至關重要。他建議，台灣應積極爭取獲得原廠認證，並透過國際合作及投資等方式，落實移轉研發或產製等關鍵技術，改善國防產業環境，擴大市場，從而提升國防實力，將有助國家長遠的安全和發展。

    邱也提醒，各國正積極採用靈活多元的供應策略，以避免對軍需關鍵零組件和原材料的來源壟斷，我國現行條文卻要求，「特殊需要」須經主管機關會商其他主辦機關同意。不過，例如無人機所需關鍵零組件及原料來源，有特殊需要時亦涉及交通部主管業務，但這並非「其他主辦機關」所能含括，故草案條文修正為「相關機關」，以便更全面考量特殊需求。

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