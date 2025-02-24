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    在台港人示警：有國安漏洞 政策應調整

    近五年港人來台居留、定居人數

    近五年港人來台居留、定居人數

    2025/02/24 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」二○二○年七月施行後，香港特區趨向中國「內地化」，我國卻給香港居民「準國民待遇」，在台連續居留滿一年便可申請定居，拿到定居許可後，便可取得台灣身分證。在台港人團體示警，台灣移民政策有國安漏洞，太過寬鬆應調整；學者建議，港澳人士居留一年得申請定居的規定，可比照外國人改為須居留四年才能申請。

    學者：應改四年申請定居

    中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛昨受訪表示，這幾年很多港人想移民台灣，也知道在台居留滿一年便可申請定居。港人來台以投資移民為最多，其次是依親。目前細則是規定要有婚姻事實的居留滿三年才可申請定居；投資移民要有投資事實，也要聘用二名以上台灣人，需居留三年才能夠申請定居。政府用一些方法延長申請定居的時間，但仍比外國人申請定居的資格寬鬆。

    王智盛指出，香港情勢已經大幅改變，持「單程證」前往香港定居的中國內地人口有二百萬人，佔香港人口三成，這些人取得香港身分後，再用投資移民等方式來台，可加速洗人口，雖然台灣有新增曾任職中共黨政軍可拒絕居留定居的規定，但防不勝防，若被洗進來將衍生國安問題。

    王智盛談及，香港高階白領專業人才來台，如律師、會計師、大學教授等，只要居留滿一年便可申請定居，規定都比外國人寬鬆。外配入籍台灣需四到五年，港澳人士應比照外國人改為居留四年才能申請定居，才符合平等，也能遏阻中國人從香港來台洗人口，政府要強化國安法制，港澳條例的寬鬆規定都應修正。

    台灣香港協會理事長桑普表示，站在國家安全角度，讓外國人能輕易取得定居，非常不合理。台灣對民主國家的優質移民可採寬鬆政策，對中俄朝等獨裁專制國家，一定要非常嚴格，在野黨立委提案要將中配取得台灣身分證年限，從六年改為四年，必須堅決反對。

    桑普指出，中配要取得港、澳身分，各須七年、十一年，台灣六年規定不該再縮短為四年。過去因歷史因素及「一國兩制」，台灣的港澳條例非常寬鬆，與兩岸條例有很大差別，這是完全不對的。

    桑普強調，香港情勢會越來越惡化，高專人才居留一年能拿身分證太寬鬆。港人移民英國是「五加一」，五年才能拿永久居留，之後一年才能拿定居。入籍加拿大也要十年才能拿定居，台灣要更嚴格標準守護國家安全。

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