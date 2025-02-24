去年5368港人獲居留權 降幅19％

近五年港人來台居留、定居人數

2025/02/24 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」實施至今，香港人口持續外移，部分港人選擇來台。官方最新統計，二○二四年香港居民來台居留許可人數五三六八人，與前年同期相比大降十九％。定居許可一八八○人，則創近年新高，增加卅一．三％。

定居許可一八八○人 近年新高

移民署統計資料顯示，近年港人來台取得居留許可人數持續下降，去年僅五三六八人，與二○二三年相較，減少一二五八人。不過，去年定居許可一八八○人，較前年一四三二人多四四八人，增加卅一．三％。

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熟稔港澳事務的官員昨受訪指出，「港版國安法」二○二○年實施後，香港有一波移民來台。港人在台申請居留相對容易，但定居要觀察多年，當時很多申請定居的港人，有些「積案」是去年通過審核，所以定居人數有增加。

官員強調，港人來台居留去年許可人數下降，主因是香港人多數在二○二○年前後離開香港，當香港的外移人口變少，來台居留人數也會慢慢下降，不是因為審核變嚴。

台灣香港協會理事長桑普表示，港人離開香港、投奔自由或移民，在二○二○、二○二一年達到高峰，即便二○二四年三月有「卅三條立法」，當時已無強韌推力讓港人離開。

積案消化審批

定居人數增加

據分析，港人移民首選英國、加拿大，因為這些國家的移民有明確的審查標準；而台灣因為需要顧及國家安全，有嚴格的審查標準，之前有段時間透明度不足，多少影響港人移民來台信心，來台居留有下降趨勢。

桑普指出，陸委會近年有改善透明度，但整個下降趨勢並沒有改變，且申請定居有「保留觀察」，以輔導港人達成標準，定居申請和通過存在時間落差，例如去年定居許可人數就是時間推演的結果，「積案消化」的審批是定居人數增加的原因。

桑普提及，港人定居通過人數的絕對值很低，即便去年通過一八八○人，比前年增三成，也有港人被拒絕的，此反映台灣嚴格把關移民，兼顧國安及社會能容納的人數，非常合理。

他強調，香港未來可能會被進一步封網，中共也會持續抓人，基本上能離開的、想離開的，這幾年都已離開了，要再有港人大量移民來台已不太可能。

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