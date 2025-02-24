饒慶鈴見宋濤未報備 未來赴中將嚴審

台東縣長饒慶鈴上月率團赴中，未事先報備與中國國台辦主任宋濤會晤。陸委會官員表示，未來饒任內赴中國申請案都會嚴審。（中央社檔案照）

2025/02/24 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨籍台東縣長饒慶鈴一月率團赴中，卻未事先報備與中國國台辦主任宋濤會晤，陸委會日前表明主管機關將做適當處置。知情官員受訪指出，饒之後在台東縣長任內赴中國申請案都會嚴審，不一定會通過。

饒就任台東縣長 已赴對岸6次

饒慶鈴是今年第一位訪問中國的藍營縣市長，一月四日在北京釣魚台國賓館與宋濤見面。宋濤當天致詞聲稱「兩岸同胞是一家人」，應堅持九二共識及反對台獨。饒當面感謝中國恢復、擴大台東釋迦輸入，並表示「在堅持九二共識、反對台獨基礎上，走交流互動之路，就能推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞」。

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赴中申請不一定會通過

饒赴中事前未告知移民署將見宋濤。陸委會日前指出，根據兩岸條例，縣市長或簡任十一職等以上的公務員進入中國都要申請，申請表上會請他們具體填報參訪對象有無包含大陸地區縣市以上及黨務、軍事、行政機關的首長或副首長，饒未事先報備見宋濤，主管機關查證完後會做出適當處理。

知情官員指出，饒慶鈴稱事前並不知道會見宋濤，縣府送來行程也未列載明會晤行程，難以判別是知情或不知情。案經調查後，饒慶鈴在台東縣長任內的赴中申請案，主管機關未來都會嚴審，不一定會通過。

據了解，饒慶鈴就任台東縣長以來，前往中國高達六次。二○一九年二月曾以城市行銷暨推廣農特產業的名義前往北京；同年四月，她前往參加「上海世界旅遊博覽會」及拜會上海市台辦官員。

二○二三年六月，饒慶鈴率團赴廈門參加中共大型統戰平台「海峽論壇」，向中國政協主席王滬寧表達希望恢復台灣釋迦輸中，並說「希望兩岸在九二共識的基礎上強化合作、持續對話」。中共官方隨後於六月廿日宣布，中國同意符合管理規範的台東鳳梨釋迦輸中。

二○二三年十月，饒又率領縣府農業處官員前往北京，行程安排推廣台東鳳梨釋迦，以及參觀北京進口批發市場及蔬果連鎖店等。

二○二四年八月，饒慶鈴前往福建連城參加「海峽兩岸青少年棒球邀請賽」，宋濤及饒慶鈴共同舉行開球儀式。饒當時宣稱，在堅持「九二共識」、反對台獨基礎上，應透過更多交流活動，一起為兩岸構建幸福未來。

今年一月，台東縣府以推廣農產品名義，由饒慶鈴率農業處農務科長、專員共六人前往北京，隨後轉往上海，並未報備將會見宋濤。

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