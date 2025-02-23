前駐美副代表裘兆琳：中國越扭曲2758決議 國際越反感

美國川普新政府上任後常拋出新的政治陳述，前駐美副代表裘兆琳認為，美國在軍事及外交層面上，包括今年夏天的大規模軍事演習，以及國務卿魯比歐多次在國際場合提及台灣，皆看出其對台灣的關切，以及在印太政策上的延續性。（美聯社）

2025/02/23 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國參眾議院跨黨派議員廿一日提出共同決議案，批評中國將聯大二七五八號決議武器化，混淆對台政策。對此，前駐美副代表裘兆琳指出，美國政府其實早於二○○七年即曾以非文件方式，向聯合國說明該聯大決議無涉台灣，也未曾提及中國對台擁有主權。近十八年來，中國越是扭曲該決議，越引起國際社會的反彈。

外債壓力仍先解凍對台軍援 裘：美方堅守承諾令人感念

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裘兆琳昨受訪表示，美國國會自通過「台灣國際團結法案」以來，多次譴責中國扭曲聯大二七五八號決議文，強調該決議文無涉台灣政治地位，並支持台灣有意義參與國際組織。

不過，裘指出，美國政府其實早於二○○七年六月，就曾以非文件方式向聯合國秘書處說明，該決議僅處理中國在聯合國代表權問題，並無提及台灣是中華人民共和國領土，也從未提及中國擁有台灣主權和代表權。而中國近十八年來越是扭曲，越引起國際社會反感。

至於美國川普新政府上任後常拋出新的政治陳述，裘認為，美國在軍事及外交層面上，包括今年夏天的大規模軍事演習，以及國務卿魯比歐多次在國際場合提及台灣，皆看出其對台灣的關切，以及在印太政策上的延續性。

裘兆琳指出，川普各項雷厲風行政策背後的核心原因，源自於美國在外債上的赤字危機，包括每年支付利息已超過年度國防支出等。因此，針對外媒報導川普政府已優先解凍包含對台八億七千萬美元軍援，裘說，美國在外債壓力下仍維持對台承諾，非常令人感念。

但裘兆琳也強調，雖然如此，面對川普二．○，台灣仍需戰戰兢兢，全力應對各種變局的挑戰。

蘇紫雲：川普2.0高度重視台海

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，台灣應對該筆軍援解凍抱持平常心。但包括解凍在內，川普與日相石破茂會面、美日韓外長峰會等皆重申台海和平的重要性，已透露出川普二．○高度重視台海安全的重要訊息。

「川普將商業視為戰術手段，台海安全則是戰略層次問題」，蘇紫雲說，川普重視合約性、公平互惠的企業家個性鮮明，因此他可以分開看待軍事外交與經濟層面的策略。

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