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    首頁　>　政治

    應對中國威脅 林佳龍倡與友盟建立「單一戰區」

    外交部長林佳龍廿一日表示，台灣將持續強化自身防衛能力，與鄰國與友盟國家建立「單一戰區」的防衛觀念和體系，以應對中國等極權勢力擴張威脅。（資料照）

    外交部長林佳龍廿一日表示，台灣將持續強化自身防衛能力，與鄰國與友盟國家建立「單一戰區」的防衛觀念和體系，以應對中國等極權勢力擴張威脅。（資料照）

    2025/02/23 05:30

    〔記者方瑋立、蘇永耀／台北報導〕外交部長林佳龍廿一日表示，台灣將持續強化自身防衛能力，與鄰國與友盟國家建立「單一戰區」的防衛觀念和體系，以應對中國等極權勢力擴張威脅。對於賴政府首度提出的「單一戰區」概念，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，林所提應是與友盟國家「面對共同威脅」的概念，也符合美國國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯近日所描述。

    「面對共同威脅」概念

    專家：符合魯比歐描述

    林佳龍日前出席美國前白宮副國安顧問博明等人所著「沸騰的護城河」中譯版新書發表會，致詞提及「單一戰區」防衛觀念和體系。

    林也於臉書指出，台灣坐落於印太戰略的「第一島鏈」核心位置上，我們將持續強化自身的防衛能力，並與鄰國和友盟建立「單一戰區」的防禦觀念和體系，以應對中國等極權勢力擴張的威脅，為區域安全與穩定做出貢獻，讓台灣海峽成為難以跨越的「護城河」。

    林佳龍並認為，所謂「強化台灣軍備是一種挑釁！」只是中共的話術，賴清德總統已宣布將增加國防支出到GDP的三％，台灣需要為自己的安全負責，才能與美國等民主國家一起行動，發揮「嚇阻」的能力，維持台海的和平與穩定。

    對此，蘇紫雲解讀，林佳龍所說「單一戰區」應是與友盟國家面對共同威脅中國，強調台美民主同盟，並非傳統軍事上的戰區定義。

    記者詢問是否可用「印太戰略」類比，蘇指出，印太戰略是川普一．○時期與已故前日相安倍晉三合作規劃，可以當作其背景形容，搭配魯比歐及赫格塞斯的「最大威脅是中國」說法，面對共同威脅才是更健康的解釋。

    台灣安保協會副秘書長何澄輝則認為，該用詞可能意味台美間應組成專對台海事態的想定。美國為應對台海危機已存在具體的應對策略，如最快一小時內即可抵達台北的駐日本沖繩美軍濱海戰鬥團。不過，台美間事先建立協調整合機制非常重要，才能在需要時達到最佳聯合作戰效果。

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