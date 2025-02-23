美國安會官員簡以榮建議台灣：不對稱戰術反制中國灰帶襲擾

中國對台灰色地帶襲擾加劇，白宮國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）認為，台灣不可能以「對稱」手段戰勝中國灰帶行動，應以同樣灰色的方式回應中共解放軍的政治戰。（資料照）

2025/02/23 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾加劇，白宮國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）認為，台灣不可能以「對稱」手段戰勝中國灰帶行動，應以同樣灰色的方式回應中共解放軍的政治戰。除削弱其影響力外，更可避免浪費資源和落入中共「消耗戰」、「抵抗無用論」的陷阱。

避免浪費資源 落入北京「消耗戰」陷阱

簡以榮為美國海軍陸戰隊退役軍官，曾任華府智庫戰略暨國際研究中心高級研究員，川普首任總統期間擔任國安會亞洲事務資深副主任。近期重返川普團隊，出任白宮國安會亞洲事務資深主任，其去年與美國前國安副顧問博明等人合著「沸騰的護城河」，在台出版中譯本，相關主張受到關注。

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他在書中分析指出，台灣不可能以對稱的方式戰勝中國灰帶行動。他認為，整體而言中國灰帶策略並未奏效，過去十年間台灣社會已難以被利誘或脅迫而與中國政治統一。因此，面對中國資訊戰、網路攻擊、經濟威逼利誘以及軍事上的海空挑釁，最有效的應對策略可用「耐心」與「遠見」概括。

簡舉例，媒體過度專注於為舊時代所設計的「海峽中線」及「防空識別區（ADIZ）」，其實無助於理解當前局勢，反而會令真正具威脅及政治信號的事件，被大量無威脅的活動所掩蓋，民眾的注意力也因此遭到分散，甚至對真實威脅感到麻木。

明確指出須防衛關鍵、現實且合法區域

因此，他建議，國防部在持續公布解放軍活動時，不去涉及中線及ADIZ，應在訊息協調上精進，以灰色的方式回應共軍政治作戰，僅明確指出台灣必須防衛的關鍵、現實且合法的區域。此舉除可讓共軍活動報告更具實用性外，也讓外界更容易理解共軍威脅台灣主權領土的方式、時間和演變趨勢。除削弱其影響力外，更可避免浪費資源和落入中共「消耗戰」、「抵抗無用論」的陷阱。

簡說，有鑑於「矽盾」的存在，中國全面封鎖台海的可能性雖不大，但台灣仍須為此突發情況做好準備。對於阻止中國灰帶行動，台灣應擴大在訊息、經濟、技術去風險化及擺脫中國影響等各方面，加速擴大現有努力，同時進行對網路安全及能源依賴的深度投資，聯手夥伴堅定對抗中國非法海上聲索主張。

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