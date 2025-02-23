廖偉翔捷運站擺攤 罷團：中捷雙標

藍委廖偉翔團隊在中捷市政府站，設立「掃碼加入偉翔社群」攤位惹議。（罷團志工提供）

2025/02/23 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔團隊在台中捷運市政府站，設立「掃碼加入偉翔社群」攤位，由於罷免團體上月在中捷水安宮站戶外廣場協助民眾填寫提議書，遭站務員提醒「不要踏進站區」，志工批評中捷政治雙標，醞釀二階段罷免連署申請站內連署。

中捷：參訪車站設報到處 非政治活動

台中捷運公司說，開放團體申請參訪車站，申請單位方便民眾報到，並非從事政治活動。立委廖偉翔辦公室並未回應攤位及罷免議題。

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民眾昨天中午一點半許路搭乘捷運，在市政府站刷卡入口處、辦公窗口旁，看到廖偉翔照片及「掃碼加入偉翔社群」告示，當時沒有參訪遊客聚集，立即向站務員反應不應從事政治活動，站方並未撤下告示，網友批評說，之前是誰說捷運站不能進行政治活動，現在又可以，質疑「雙標耶」。

中捷公司表示，開放團體申請參訪車站及北屯機廠，藉此推廣捷運文化及乘車禮儀，由於活動深受民眾歡迎，各級學校、機關、團體及民代均會組團申請參訪。

中捷公司說，各黨派議員、立委都有來申請參訪，昨天參訪活動在市政府站集合出發，由於參與人數多，申請單位為方便民眾報到，在現場設報到處，並非從事政治活動。

台中罷團曾於水安宮站戶外廣場遭站務員驅趕，中捷表示，維護民眾搭乘動線，相關路權範圍未經許可會勸導離開。

何姓志工說，當時只是讓長輩借坐站外樓梯，寫一階提議書就被懷柔驅趕，盧市府真是大雙標，如果廖偉翔可以申請，罷團也要申請站內場地，歡迎罷免二階段就來捷運站內簽連署。

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