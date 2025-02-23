新聞分析》朱不掀鍋蓋 盧含蓄昭告

國民黨今年將改選黨魁，現任黨主席朱立倫對於是否連任不露聲色。（資料照）

2025/02/23 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨今年下半年將改選黨魁，台中市長盧秀燕近日面對媒體詢問是否考慮參選，雖未正面答覆是或否，但也拐了個彎說，「基本上就是沒有決定」，形同鬆口「考慮中」，宛如商界簽訂不具約束力的「意向書」，初步承諾推動某一件事，藉此含蓄昭告全黨。

諷刺的是，國民黨中央發言人才就黨魁選舉議題回應稱，目前台灣面臨大罷免，應該是藍營空前團結的時候，盼望黨內力量與焦點都放在反惡罷以及立法院民生法案上，盧這番表態，形同重重打在朱中央的臉上。

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黨內觀察，現任黨魁朱立倫雖尚未表態，但姿態就是「提槍快跑前進」，再加上日前退休軍公教系統公開表態力挺連任成功，朱的意向不言而喻，但橫亙在眼前的是已成藍營二○二八人選高度共識的盧秀燕，如果盧陣營決心要拿下黨機器，朱恐怕很難搬動面前這座大山，除非他能具體擔保只當轎夫，為盧秀燕排除一切路障，以及說服那些簇擁盧秀燕先奪黨魁再搶大位的黨內要角，但顯非易事。

朱立倫雖有鴻鵠之志，但在爭取留任黨魁的心法上，明顯犯下戰略錯誤。朱陣營自以為只要不掀開鍋蓋，就能壓制黨內對於黨魁選舉的熱度，並繼續在國會搞朝野博弈，以及利用大罷免舞台取得「母雞護小雞」的高度，連任自然水到渠成，但未料盧秀燕會在訪問日本前出招，讓對手「先說先贏」，自己反而陷入被動的不利處境。

盧、朱兩人同齡，盧在政壇上比朱的出道時間更早，但以朱立倫擔任過桃園縣長、新北市長、行政院副院長、黨副主席及黨主席的政治經歷以及在黨內的論資排輩上，顯有接班梯隊優勢，一旦與盧競爭，難免會有不適應感，加上彼長我消的政治現實，黨內不少人認為朱恐怕不會打一場沒有把握的仗，不如留下漂亮的身影。

從二○一六年黨運衰敗以來，國民黨當家的黨主席，未曾有人做滿四年任期，朱立倫第一次擔任黨主席時，屁股都還沒坐熱，就為大選敗選請辭下台，朱立倫這一任可望做足做滿，但如果想要連莊，是否重演昔日黨魁洪秀柱、江啟臣「非自願離職」的窘境，容待後續觀察。

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