國民黨魁今年改選》 是否爭取連任 朱低調避談

國民黨今年將改選黨魁，現任黨主席朱立倫對於是否連任不露聲色，黨內人士則表達樂見所有人表態。（資料照）

2025/02/23 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕前天受訪鬆口稱還未決定是否參選今年的國民黨主席改選，外界關切現任黨主席朱立倫是否爭取連任，但朱中央迄今維持一貫低調避談的態度。黨內人士昨透露，朱立倫的平日言行都未露聲色，他還指出，整個朱系人馬從去年大選，到立法院朝野攻防，乃至目前的大罷免時代，都在對外應戰，沒空想權力問題。

黨內人士：樂見所有人表態

這位人士強調，朱中央向來抱持的一貫立場，就是歡迎黨內所有人共同承擔，黨部與國民黨智庫每個月開銷高達四、五千萬元，而且所有政治攻防壓力都會落到黨主席身上，如果黨內有人願意承擔，歡迎大家表態，盧市長如果已經有更清楚的想法，在這個時代，不妨直接表態說明，黨中央樂見大家對自己的規劃有明確說法。

請繼續往下閱讀...

黨內人士表示，其實盧秀燕最近的談話仍是市政優先、還未決定參選黨魁等內容，既然整體的調性是市政主軸，其他的事情（參選黨魁）當然就不會是優先考慮，這是盧秀燕過去以來一貫的邏輯，也未脫過去的調性。

不過，他也認為，盧秀燕這次訪問日本，可能會在台日關係、美中台關係議題上著墨，並據此朝二○二八大選議題來操作，但如果就此過度解讀盧秀燕「還未決定」說，等於鬆口表態參選黨魁，其實沒有必要，且盧秀燕最近的說法還沒有到所謂表態的程度。

至於另一位頗受黨內矚目的人選新北市長侯友宜，究竟未來動向如何？黨內人士只說，「其實還好啦！侯那邊還好啦！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法