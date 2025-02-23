林岱樺弟獲交保 雄檢提抗告

民進黨立委林岱樺昨突現身日光海島生活節，強調將配合調查，捍衛清白。（記者王榮祥攝）

2025/02/23 05:30

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費檢方諭令一百萬元交保，並限制住居、出境、出海，而她的胞弟林岱融、黃姓、王姓兩名服務處人員，檢方則向法院聲請羈押，但法官審理後裁定三人交保，雄檢不服，昨提出抗告。

林岱樺：配合調查捍衛清白

林岱樺昨天下午出席活動時表示，近日心境確實有些錯愕跟不平，但在南機站、地檢署接受偵訊後，心情已經平和，明白要捍衛清白，也要配合檢調調查。她認為自己清白的捍衛，也是對高雄的捍衛，為高雄而戰、也是為台灣司法獨立而戰。

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雖然林岱樺未被檢方聲押，但胞弟林岱融和王姓、黃姓工作人員卻因涉嫌重大且未吐實，被檢認定有串證之虞向法院聲押，但法官裁定三人各以七十萬和六十萬元交保。

高雄地院表示，被告三人否認犯罪，加上十筆帳戶仍有多筆尚待核實之金流，可見仍有尚待扣押、尚有共犯或證人待傳訊等情形，且三人情誼非淺，聯繫接觸討論並非難事，足認有勾串未到案共犯、證人之虞。但考量三人所為對社會危害程度及各自參與情節、羈押對人身自由限制之不正利益，附帶命令不得與同案接觸，足以擔保後續追訴程序進行，因此認定無羈押必要。

高雄地檢署認為，法官已知曉被告有刪除手機對話等湮滅證據的行為，而證人間的供述也與客觀事證顯有不符，卻未裁定羈押禁見，恐嫌速斷，無法避免被告持續滅證、勾串，恐妨害將來審理發現真實，因此依法提出抗告。

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