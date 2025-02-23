為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    潘孟安：沒有參選高雄市長規劃

    總統府秘書長潘孟安（左）昨天表示，會在台北襄贊賴清德總統國政所需，沒有南下高雄市參選市長的規劃。（資料照）

    總統府秘書長潘孟安（左）昨天表示，會在台北襄贊賴清德總統國政所需，沒有南下高雄市參選市長的規劃。（資料照）

    2025/02/23 05:30

    〔記者鄒景雯／台北報導〕總統府秘書長潘孟安昨日接受記者查證時明確指出，他會在台北襄贊賴清德總統國政所需，沒有南下高雄市參選市長的規劃。

    在台北襄贊賴總統國政

    民進黨高雄立委林岱樺疑涉詐領助理費和政治獻金案，經檢方複訊後以一百萬元交保；對於民進黨黨內初選競爭態勢投下變數，地方各種傳言四起，潘孟安出馬的可能躍然紙上。不過，潘孟安明確表示，一些媒體的編撰揣測是在分化與弱化民進黨的軍心，不是事實。

    據了解，近期確實有不少地方人士向賴清德建議，高屏地區是一日生活圈，兩縣市鄉土民情風俗緊密，應考慮由潘孟安南下穩固高雄選情，然賴總統當即表示，目前國內外情勢正值關鍵時刻，他需要人手穩定局面，潘孟安必須留在中央協助。

    對於賴總統的佈局，潘孟安認為，一切必須以總統的需要和大局為重，沒有自私的空間，民進黨一定會初選，但也要給賴主席更大的空間，外界不必再繼續妄議。

    針對林岱樺逕指司法介入初選，親近潘孟安的人士指出，個人造業個人擔是所有從政者的基本，政治打壓是廉價的政治口水，應該努力自我捍衛才是正道。

    民進黨人士也認為，國民黨方面刻意形塑民進黨在高雄佈局已久的幾位立委太弱、柯志恩很強的風向，這對幾名爭取初選的立委不公平，也在陷民進黨中央於不義，幾位投入初選的立委需要更大的努力與整合來因應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播