潘孟安：沒有參選高雄市長規劃

總統府秘書長潘孟安（左）昨天表示，會在台北襄贊賴清德總統國政所需，沒有南下高雄市參選市長的規劃。（資料照）

2025/02/23 05:30

〔記者鄒景雯／台北報導〕總統府秘書長潘孟安昨日接受記者查證時明確指出，他會在台北襄贊賴清德總統國政所需，沒有南下高雄市參選市長的規劃。

在台北襄贊賴總統國政

民進黨高雄立委林岱樺疑涉詐領助理費和政治獻金案，經檢方複訊後以一百萬元交保；對於民進黨黨內初選競爭態勢投下變數，地方各種傳言四起，潘孟安出馬的可能躍然紙上。不過，潘孟安明確表示，一些媒體的編撰揣測是在分化與弱化民進黨的軍心，不是事實。

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據了解，近期確實有不少地方人士向賴清德建議，高屏地區是一日生活圈，兩縣市鄉土民情風俗緊密，應考慮由潘孟安南下穩固高雄選情，然賴總統當即表示，目前國內外情勢正值關鍵時刻，他需要人手穩定局面，潘孟安必須留在中央協助。

對於賴總統的佈局，潘孟安認為，一切必須以總統的需要和大局為重，沒有自私的空間，民進黨一定會初選，但也要給賴主席更大的空間，外界不必再繼續妄議。

針對林岱樺逕指司法介入初選，親近潘孟安的人士指出，個人造業個人擔是所有從政者的基本，政治打壓是廉價的政治口水，應該努力自我捍衛才是正道。

民進黨人士也認為，國民黨方面刻意形塑民進黨在高雄佈局已久的幾位立委太弱、柯志恩很強的風向，這對幾名爭取初選的立委不公平，也在陷民進黨中央於不義，幾位投入初選的立委需要更大的努力與整合來因應。

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