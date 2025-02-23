立院新會期25日開議 》普發現金、電業法 藍拚民生法案抗罷

立法院將開議，國民黨團力拚民生法案抗罷，包括普發現金的「預算法」和核電延役的「電業法」都將優先推動。（資料照）

2025/02/23 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕公民團體大罷免行動如火如荼展開，目前中選會已收到五十二名立委罷免案。外界關切立法院何時處理提高罷免門檻之選罷法，但由於民眾黨團態度並未軟化，國民黨團已決定擱置，力拚民生法案抗罷，包括普發現金的「預算法」和核電延役的「電業法」都將優先推動。

為遏止惡罷，國民黨團去年十二月十六日將提高罷免門檻的選罷法修正草案送出委員會，上會期原打算三讀通過，不過民眾黨團始終未鬆口。

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據了解，去年底民眾黨主席柯文哲裁定交保，國民黨團總召傅崐萁原盼與柯面談，但柯再遭羈押，此事不了了之。柯不支持，民眾黨團也無置喙空間。

國民黨團近期提出普發現金一萬元，並推動「預算法」第八十一條之一修正條文，只要超收稅款超過原訂的百分之廿，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府來訂定。國民黨團總召傅崐萁表示，這會是優先的民生法案，把多徵收的稅金法制化、常態化「還錢於民」。

其他包括修正「電業法」，成立獨立監督委員會、延長核電廠期限從四十年到六十年，並刪除「非核家園」改為「非碳家園」。還有因應AI產業競爭及國際經貿關稅大戰的「AI基本法」、高齡化社會配套的「長照保險法」、推動運動產業的「運動產業發展條例」。

民眾黨團的優先法案則有「電業法」，逐年降低火力發電佔比，設立電力交易所杜絕綠電弊案；「勞工保險條例」撥補法制化、給付責任化；「媒體議價法」及「衛星廣播電視法」修法，改善媒體報酬，讓電視新聞頻道經營透明；「農業金融法」推動設立獨立董事，強化監督，杜絕超思蛋弊案；以及防範中國資恐的「資恐防制法」、協助我國技術轉移的「國防產業發展條例」。另續推「人工生殖法」、「尊嚴善終法」。

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