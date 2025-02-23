漢光高階兵推 美軍將領與會 印太司令部聯五次長巴傑隆少將 與顧立雄鄰坐

國防部長顧立雄21日主持「漢光41號演習」高階幹部兵推，鄰座名牌是美軍印太司令部聯五（J5）次長巴傑隆少將（圖右下）。（軍聞社）

2025/02/23 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄廿一日主持「漢光四十一號演習」高階幹部圖上兵推，軍媒照片意外披露美軍印太司令部聯五（J5）次長巴傑隆少將（Major General Jay M.Bargeron)與顧立雄比鄰而坐，是美軍現役將領與我防長同框參與漢光兵推曝光首例。

我國防部長主持演習兵推

美現役將領同框 首度曝光

國防部廿一日發布「漢光四十一號演習」高階幹部圖上兵推新聞，並附上顧立雄主持畫面照片。然而該照片意外讓鄰座的美國海軍陸戰隊少將巴傑隆名牌曝光，可見該名牌以中英文對照標示「印太聯五次長」、「J5 Maj General」。美軍現役將領與我國國防部長同框兵推，且經由軍媒發布，創下史上首例。相關資訊公開後，軍媒也緊急裁切照片置換。

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據悉，巴傑隆曾任美國印太司令部戰略規劃與政策主任，並於二○二一年十一月至二○二三年六月擔任美國海軍陸戰隊第三師司令，期間曾多次就美國、菲律賓「肩並肩（Balikatan）」、「海上戰士合作（Kamandag）」等聯合軍演多次發表聲明。

今年度漢光演習將擴大時程至十天九夜，除磨練常備部隊面對軍事與灰色地帶威脅應處能力外，也將完整驗證陸軍二○六旅的後備動員編成，投入實戰訓練。顧立雄在兵推會議中提出「策擬合理可行計畫，結合演訓務實驗證」、「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」及「掌握關鍵預警徵候，先期啟動備戰部署」三項重點，期勉各級官兵持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

美軍印太司令部聯五（J5）次長巴傑隆少將（Major General Jay M.Bargeron）。（取自印太司令部官網）

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