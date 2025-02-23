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    總預算案 政院27日提覆議 首次未明列刪除總數 有12大窒礙難行處

    今年度中央政府總預算案送抵行政院，政院將於27日立法院院會提出覆議。（資料照）

    今年度中央政府總預算案送抵行政院，政院將於27日立法院院會提出覆議。（資料照）

    2025/02/23 05:30

    〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕立法院十九日將今年度中央政府總預算案送抵行政院，據了解，政院將於廿七日院會提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議。若覆議不成，也不排除暫時處分與釋憲。同時行政院也會尋求解凍、動支預備金與追加預算方式，盼解決總預算案執行的困境。

    由於行政院覆議，依法須在十天內提出，而廿八日是提出覆議的最後期限，因此行政院將於廿七日院會提出覆議。知情人士指出，提出覆議的理由，除未明列刪除總數，還有行政院之前提出的十二大窒礙難行之處。

    黨政人士認為，在國會朝小野大下，覆議案預判不會通過，覆議不成後，除立院民進黨團會提出暫時處分與釋憲外，行政院也研擬、評估聲請暫時處分與釋憲的可行性，而監察院已正式聲請釋憲。總預算若暫時處分，可依照去年的預算執行。

    立法院廿五日開議後，相關人士表示，行政院力拚凍結預算迅速在一個月內解凍，此外，也擬動支預備金，至於行政院撥補台電一千億元被刪，可能提出追加預算案處理。

    財劃法修正案 政院評估同日覆議

    與總預算案同日送抵的「財劃法修正案」，是否同步在廿七日覆議，行政院仍在評估中。

    立法院民進黨團指出，總預算案或財劃法修正案若都提出覆議，立法院長韓國瑜應盡快召集朝野協商，在野黨也應直球對決、別再躲了。黨團總召柯建銘昨受訪說，兩個覆議案需要四天處理；幹事長吳思瑤說，前次朝野協商已達成共識，兩個覆議案都會邀卓揆赴立院詢答，這是白紙黑字的共識。

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