（新北）罷免洪孟楷 今明淡水「民主開講」

2025/02/22 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北第一選區罷免立委洪孟楷行動正在中央選舉委員會審核，「罷洪刻不容楷」公民團體表示，廿二日至廿三日將在淡水殼牌倉庫，舉辦 「民主開講」並邀請百合花學運政治工作者張益贍，分享政治行動經驗。

「罷洪刻不容楷」公民團體領銜人方柏翔指出，依《選罷法》第二階段需取得選區十％選民連署約四萬份，團隊設定的安全門檻為五萬份，目前仍在收集同意書。第二階段開啟後，將增設平日收件點，也正在尋找友善店家，也會以體連署行動為主，活動為輔，將舉辦公民講座、專業座談，並邀請具影響力人士協助宣傳。

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「罷洪刻不容楷」公民團體發言人李威表示，繼上週罷團於殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」，吸引不少民眾參與。基於民眾熱情支持，罷免團隊宣布，殼牌倉庫將作為罷免行動的據點，提供收取二階段連署書、提供罷免相關資訊、招募並培訓志工、建立友善店家作為代收點、解答罷免流程疑問，開放時間為每週六、日的下午二時至五時。

此外，廿二日至廿三日也將辦理「民主開講」，邀請瑜伽老師Cindy、張益贍到場。另泰山區福泰市場於早上九點至中午十二點、泰山古早弄糖下午三點至五點，皆開放收同意書、招募志工；林口則因志工訓練活動，暫停連署站運作，並於下週恢復。

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