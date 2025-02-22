《花蓮》民政處長也去香港 明良臻：推廣花蓮旅遊

花蓮縣民政處長明良臻被議員質疑「指示戶政所查水表」，這次又隨同縣長等去香港「領旨」。（記者花孟璟攝）

2025/02/22 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁十八日搭機赴港參加香港旅遊博覽會，非關觀光業務的縣府民政處長明良臻也跟著去，在地政治評論員陳財能批「查水表首謀也去領旨」？明良臻則喊冤強調，鄉鎮長共識營是民政處業務，配合香港旅遊展共有七名鄉鎮長報名赴港，向香港朋友介紹花蓮各鄉鎮的美景，絕無被統戰的問題。

花蓮縣議會十九日召開臨時大會的程序會，但民政處長明良臻卻請假、跟著縣長、立委跑去香港旅展，旅展團前晚回花蓮，昨臨時大會一開議，民政處長明良臻馬上被民進黨縣議員張美慧要求說明「查水表」事件。

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議員關切查水表 明良臻否認指示

張美慧指出，已掌握資料，十三鄉鎮戶政所均被指示，卻僅花蓮市戶政所的主任照辦，由秘書兼股長拿著提議人個資到家戶查對，已違反個資法、選罷法，其他戶政所都不敢動「因為公務員知道這是違法」，已將資料交檢調偵辦。

民政處長明良臻答詢否認有指示公務員到府查對。他說，中選會本月三日收罷免連署提議書後，要求地方選委會配合在十天內完成查對，查對過程都依法。

針對外界批「和觀光無關的民政處長」也去香港旅展，明良臻強調，配合香港旅遊博覽會，去年民政處辦鄉鎮長聯誼會時就決議到港舉辦共識營，十三鄉鎮共七位鄉鎮長報名，推廣花蓮各鄉鎮旅遊特色，是純民間交流，沒有統戰問題。

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