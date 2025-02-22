《花蓮》神秘赴港返花 傅崐萁遭嗆中國走狗

政治評論員陳財能到花蓮機場堵到剛下飛機的傅崐萁，傅上車前後，陳財能連續嗆傅、用台語高喊「中國的走狗傅崐萁」。（取自陳財能臉書）

2025/02/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚廿日晚間搭飛機回到花蓮機場，但航班時間外流，一下機就被政治評論員陳財能嗆「中國走狗」，挺罷傅的花蓮海鮮餐廳主廚曾璽文也貼文呼籲，花蓮在大罷免運動中「不是在邊陲、而是站Ｃ位」，不要怕被查水表、「再怕下去，國家沒有了生意也不用做」。

政治評論員陳財能機場堵人

國民黨立院黨團總召傅崐萁稱病「重感冒」，缺席十八日立院朝野協商，還在臉書貼健身照，當晚卻被爆出直接搭機到香港，與妻子花蓮縣長徐榛蔚前往香港旅遊博覽會，在晚宴時不僅和香港親中派議員同桌，更脫口說出「代表台灣中央政府」，被質疑「去香港領旨」；同行人員除了觀光處長余明勳，與觀光無關的民政處長明良臻則率七位參加共識營的鄉鎮長參加。

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主廚貼文勉花蓮罷傅站Ｃ位

傅崐萁前晚回國一到花蓮機場下飛機，就被政治評論員陳財能堵到人，不僅舉牌也朝著傅當面以台語連喊「中國的走狗傅崐萁」，大罵傅「總預算不協商，跑去香港領旨」，但傅笑笑不語隨後離開！

影片曝光後引起熱議，積極參加花蓮罷傅行動的在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文前天深夜貼文說，從傅崐萁低調去香港，到回來有人算準時間去接機嗆聲，行程無不被掌握，「起風了啊！點點微光聚集發熱成為火星」，人民壓抑廿年的怒火將燒向腸肥腦滿的欺主惡僕！」

曾璽文認為，傅被認為在花蓮呼風喚雨、喊水會結凍，沒人敢跟他作對，一個一個修理反對他的人，但他認為，這是民主國家，是多少前輩流血流汗、前仆後繼建立起來的國家，接下來傅崐萁要帶頭修國家安全戰略法，試圖將總統的國安責任轉移至立法院，這居心「光想就覺得很焦慮」。

他說，花蓮人真的不用怕被查水表，再這樣下去國家都沒了，還做什麼生意？花蓮談什麼慢活？他直言，花蓮在大罷免中不是邊陲，是最中心、站在中央Ｃ位！罷免第二階段還需要花蓮人一起努力。

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