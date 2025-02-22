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    首頁　>　政治

    台中下屆議員選舉 東南區恐少1席

    台中市人口已增加至二八六萬多，各選區議員應選名額，是依人口數計算，傳出下屆議員席次，北屯及東南區將所有變動。（記者蘇金鳳攝）

    台中市人口已增加至二八六萬多，各選區議員應選名額，是依人口數計算，傳出下屆議員席次，北屯及東南區將所有變動。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/22 05:30

    依人口數計算 將從5席減為4席 北屯區可能增1席

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口已增加至二八六萬多，各選區議員應選名額，是依人口數計算，傳出下屆北屯區將增一席，從六席增加七席，東南區將減一席，從五席減為四席；對此，東南區議員雖認為席次還未最後確定，但坦承已有沉重壓力，下屆選舉將是硬戰、苦戰，只能一步一腳印勤跑基層。

    民政局︰明年5月人口數做確定

    依地方立法機關組織準則第四條規定，直轄市非原住民人口超過二百萬人，非原住民議員最多六十二席；外傳，北屯區人口已達三十一萬二千多人，減掉原住民人口，可從六席增加七席，東區南區人口數合計大約二十萬，雖也增加，但經計算，卻從五席減到四席，消息傳出引發地方討論。

    對此，民政局表示，各選區席次增減，要以選舉投票月前半年人口數為依據，因此若明年十一月投票，是以明年五月人口數來計算，才能最後確定。

    本屆東南區應選五席市議員，因國民黨的羅廷瑋當選立委，目前剩四席，為民進黨的鄭功進及陳雅惠、國民黨的李中及林霈涵。

    綠營3人參戰 藍營現任都要選

    議員陳雅惠便表示，東南區的選民結構藍大於綠，原本五席就是硬戰，更何況下屆減少一席，民進黨又有三人參選，未來是場苦戰。

    議員鄭功進也表示有壓力，因下屆有意讓兒子鄭紹頡參選，又擔心知名度尚不足，目前只能讓鄭紹頡全力跑基層。

    前市議員、樂成宮董事長何敏誠表示，不管應選名額多少，他的兒子何昆霖一定會參選，重要是人民支持。

    市議員李中表示，不管是維持原先席次或者少一席，他還是會持續服務民眾，並理性監督市政府施政，提出有建設性的政策方案，以爭取選民支持。

    議員林霈涵表示，一旦減成四席，將會有壓力，雖然應選名額是否減少尚不可知，但是目前只能全力跑基層，爭取選民認可。

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