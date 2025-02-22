博明：台海「沸騰護城河」 中國海軍墳墓

《沸騰的護城河》新書座談會昨日於政大公企中心舉行，作者、美國前副國家安全顧問博明出席，針對台海情等議題發表意見。 （記者羅沛德攝）

2025/02/22 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國前白宮副國安顧問博明昨表示，嚇阻比戰爭本身便宜得多，台灣擁有各種令侵略者畏懼的地理環境，台灣海峽更是與中國阻隔的恩賜、也是「沸騰的護城河」；台灣與美國等盟國應利用此戰略，一旦台海發生戰事，台灣海峽將成為中國海軍的墳墓。他強調，軍事實力是嚇阻中國、避免中國國家主席習近平冒險進犯的關鍵。

軍事實力是嚇阻中國冒進關鍵

博明昨於台北發表新書《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》，並與美國退役海軍少將蒙哥馬利、國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲及壯闊台灣理事長吳怡農座談。

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博明表示，從烏俄戰爭得出的最大教訓，即預防戰爭的成本遠低於戰爭本身。他指出，台灣雖然鄰近中國，但其天然的地理屏障為防禦者提供不對稱優勢，特別是崎嶇的海岸線、緊密的城市腹地，以及缺乏適合大規模登陸的海灘，對侵略者來說，這些都是重大挑戰。

他強調，「刺蝟戰略」能讓台灣成為侵略者難以下嚥的目標，而「台灣海峽是真正的恩賜」，這條水域的險惡條件，成為了隔絕中國軍隊的天然屏障。

博明指出，台美及關鍵盟友應積極採用此戰略，確保任何侵略行動都伴隨著高昂代價，若台海有戰事，中國的作戰重心在於新銳海軍力量，台灣海峽將成為埋葬中國海軍的墳墓。

博明說，他完全支持賴清德總統強調的「和平靠實力」精神，以及透過特別預算提升國防支出的決策，這已對中國、美國發出明確的防衛決心訊號；「軍事實力」無庸置疑是避免習犯險冒進的真正關鍵。被問及台灣在野黨刪、凍國防預算，他則認為，削減國防預算皆會對外釋放「軟弱」訊號，「軟弱才是挑釁」，增強國防安全應獲朝野一致支持。

勿讓「疑台論」有在美發展空間

談及美國對台政策，博明指出，川普總統強調「互惠原則」，未來美國政府可能會測試台灣、日本、菲律賓、韓國等盟友的防衛承諾，台灣勿讓「疑台論」有在美國發展的空間。

蒙哥馬利則直言，面對川普，若追求良性循環，GDP三％的國防支出是必要條件。他建議，美國和台灣仍須立刻展開陸海空軍力的協調與整合，才有可能在未來三至四年內達到「二加二等於五」的效果。

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