HFX閉幕演說 蕭美琴：台灣小國 能成為繁榮世界力量

副總統蕭美琴昨在哈利法克斯國際安全論壇閉幕演說時提到「戰貓」哲學表示，面對全球局勢，台灣必須靈敏面對，我們雖然是小國，但人民的韌性、勤勉、創新，使台灣能夠發揮超乎尋常的實力，成為繁榮世界的力量。（總統府提供）

2025/02/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕為期兩日的哈利法克斯國際安全論壇（HFX）昨晚落幕，副總統蕭美琴進行閉幕演說時提到她的「戰貓」哲學表示，面對全球局勢，台灣必須靈敏面對，我們雖然是小國，但人民的韌性、勤勉、創新，使台灣能夠發揮超乎尋常的實力，成為繁榮世界的力量。

以戰貓形容台灣 靈敏面對全球局勢

蕭美琴說，世界各地每日發生的戰爭與衝突悲劇，提醒我們不能自滿，也不能將和平視為理所當然，仍有許多工作迫切需要採取行動，這正是總統賴清德提出「和平四大支柱」的原因。她也提到「戰貓」哲學指出，在面對全球策略的複雜與挑戰時，我們應靈敏面對，有時需要遮掩、有時需要跳躍，必須腳步輕柔且磨利爪子，準備面對攻擊與抓捕獵物的機會。

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蕭美琴表示，中國共產黨與中國解放軍是台灣海峽的巨大威脅，台灣也經常面對駭客攻擊、認知作戰、外交霸凌，如此多樣問題需要藉由混合的方式解決，總統府的「全社會防衛韌性委員會」就是要發揮社會韌性，旨在增強我國的能源、網路、金融、通訊、基礎設施的復原力。

外交部長林佳龍閉幕致詞時說，來自日本、澳洲與印度的高層級代表獲邀參加美國總統川普就職典禮，代表美國持續重視印太地區，美國國務卿魯比歐在就任後迅速召開「四方安全對話」（Quad）外長會議，國防部長赫格塞斯也重申美國對中國在印太地區增長的侵略野心，這些行動皆表明美國對自由及開放印太地區長久以來的跨黨派承諾。美國繼續維持「小多邊」的關係，以美日韓、美日菲、Quad等形式，共同威嚇中國。

林佳龍：和民主夥伴建立供應鏈韌性

林佳龍指出，隨著全球供應鏈及經濟日益相互依存，經濟不能再與國家安全分開；台灣採行價值外交與總合外交，利用半導體與AI等我國關鍵產業，和民主夥伴一起建立供應鏈韌性，發掘投資與貿易的新機會。

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