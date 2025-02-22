安倍昭惠：川普常言詞挑釁 但本性熱愛和平

已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）時表示，雖然美國總統川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良。圖為安倍昭惠昨日出席「哈利法克斯台北論壇」閉幕晚宴。（記者塗建榮攝）

2025/02/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠去年十二月曾訪美，與美國總統川普見面。安倍昭惠昨出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）時表示，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。

出席HFX 籲拭目以待川普變局

安倍昭惠指出，國際情勢變化快速，安倍晉三於二○二○年卸任日相後，全球歷經武漢肺炎，緬甸、烏克蘭、加薩等區域衝突戰火，以及面對網路深偽等挑戰。

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安倍昭惠說，今年是二戰結束八十週年，川普也在今年重返白宮，安倍晉三生前與川普建立緊密友誼，雖然川普時常言詞挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，她拭目以待川普未來會帶來的改變，以及世界如何回應。

安倍昭惠提及，在這個充滿變動的時期，HFX論壇能在台灣舉行，有其重大意義，安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」、「台灣的和平對區域至關重要」，她相信安倍晉三對和平的愛，會向世界傳遞重要訊息。

陳明祺：美需要休息 但會回來

外交部次長陳明祺也在主題會談「民主＝正義」中，分析美國在川普上任後的政策轉變。他表示，過去總能看到美國與台灣攜手幫助其他國家，美國現在可能對於全球民主社會事務感到疲倦、需要休息，但是他有信心，「他們（美國）會回來的」。

陳明祺認為，「這是測試我們決心的時刻，台灣是否真心面對區域聯盟」，台灣可以與日本合作，一同幫助菲律賓海巡現代化裝備與進行演訓，日本、台灣等民主陣營國家可以提供協助，填補美國抽身留下的空缺。

美國國際政策中心主席奧凱爾則指出，川普的外交政策讓世界各國處於寒蟬效應中，即便是尚未被施壓的國家也會受到影響，讓這些國家無意間成為支持跨國鎮壓陣營的一份子；她引述一位共和黨國會議員的匿名發言說，烏克蘭已經汲取教訓，公開批評川普只會適得其反。

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