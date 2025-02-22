自稱「代表台灣中央政府」傅崐萁：國會議員就是代表中央政策

針對香港行自稱代表中央政府被批，傅崐萁說，他身為中華民國國會議員當然知道要歡迎香港旅客來台，需要什麼政策，如果民進黨不歡迎香港客人大可公開宣布。（記者花孟璟攝）

2025/02/22 05:30

〔記者花孟璟、王錦義／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在立院廿五日開議前，到香港參加觀光博覽會，宴席時自稱「代表台灣中央政府」，並與多名香港親中派議員同桌。傅崐萁昨出席國民黨花蓮新春團拜時表示，身為中華民國國會議員，到哪裡都代表中央政策，知道政府需要怎樣的政策才能迎接香港觀光客，他還轉個彎批「民進黨如果不歡迎香港客來台，可以公開宣布給全世界知道」。

傅崐萁十八日稱病缺席朝野協商，當晚還自拍健身照片貼臉書，強調在家休養調整，事後被爆同時間搭機到香港，率花蓮觀光業者及鄉鎮長參加廿日的香港觀光博覽會，晚宴席間自稱「代表台灣中央政府」要跟香港合作，被諷「去中國領旨」。

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香港晚宴傅的主桌 有多名「愛國者」議員

當日晚間在香港百樂金宴會廳晚宴，從外流名單顯示，傅崐萁所坐的主桌有多名香港親中派議員等「愛國者」，包括香港議員林俊嘉為中國國民黨港澳總支部委員；主桌名單中序列三的鄧飛，是「愛國者」陣營成員，協助中共統戰香港教育領域。

第四桌名單中的香港議員陳志豪，擔任議員前為廣西南寧市政協委員，長期從事中共統戰工作，曾經主導親共立場的反佔中遊行，過去香港還能舉行中華民國慶祝遊行的時代，陳都會在遊行現場派發五星旗，甚至搶走中華民國國旗。

針對外界批傅到香港「代表台灣中央政府」，傅崐萁強調，身為中華民國的國會議員，「到哪裡都是代表中央的政策」，台灣的觀光發展本來就是中央擬定的，身為監督中央的國會議員，當然要讓全世界的觀光客走進台灣，需要怎麼樣的觀光政策來支持，才能夠讓世界的觀光客走進台灣。

傅崐萁也嗆，如果卓榮泰院長、賴清德總統敢宣布不支持香港的觀光客到台灣來，請勇敢告訴全世界，不要關起門來詐騙自己的國人。他呼籲民進黨政府，不要以井觀天，開大門走大路，台灣的觀光產業才能夠蓬勃發展。

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