傅崐萁開議前缺席朝野協商卻率團赴港 吳思瑤：為何說謊？ 被踢爆才承認？

立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨質疑，國民黨立院黨團總召傅崐萁去香港帶著負責選舉業務的花蓮縣民政處長明良臻同行，是否去向中國通報罷免相關訊息，或是尋求救兵與資源？（記者劉信德攝）

2025/02/22 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁自稱「重感冒」缺席十八日的立院朝野協商，結果最後證實人在中國香港。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨質疑，傅崐萁此次行程帶著負責選舉業務的花蓮縣民政處長明良臻同行，是否去向中國通報罷免相關訊息，或是尋求救兵與資源？

質疑民政處長同行 向中國通報罷免訊息

對於傅自稱「代表台灣中央政府」，立委郭國文提醒，傅可以目中無人，但可別目中無法，嘴巴上喊喊或許沒事，若有代表中央政府簽署任何協議，可能大踩法律紅線。根據兩岸條例，未經過政府授權，都不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構），以任何形式協商簽署協議；換言之，若傅以中央政府自居去簽署協議，可處二十萬至兩百萬元罰鍰，其情節嚴重則可以處五年以下有期徒刑。

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「為什麼要神秘兮兮？為什麼要說謊？被踢爆才承認？」吳思瑤質疑，傅崐萁身為國民黨黨鞭，竟將赴中國香港的行程置於協商總預算案之上，這是否一個稱職黨鞭該有的選擇？

吳說，與傅崐萁同桌互動的包括多位香港親中派議員，甚至有中國統戰部門的工作人員，傅到底去領了什麼指示？討了什麼好處？或是去請中國協助處理國民黨的罷免風波？呼籲傅崐萁勿逃避，儘速向台灣社會說明。

立委王定宇表示，為何赴港行程要遮遮掩掩，理由和地點一再更改，缺席黨團協商，直到被民眾揭露在港行蹤後才被動公開。他指出，總預算刪減數至今仍無法明確列出，質疑傅崐萁是否不願配合立法院長韓國瑜，抑或自始就計劃迴避總預算問題。對於傅自稱「代表台灣中央政府」，他也質疑傅的立場何在？現場是否有中共官員？

立委林俊憲指出，中國的所有活動都在共產黨的掌控之下，沒有純粹的民間活動。傅崐萁不僅刻意隱瞞赴港行程，還在社群媒體發布運動照片誤導民眾、假裝仍在台灣，這也說明了為何傅崐萁領導的國民黨團，堅決反對民進黨立委提出的立委赴中納管法案，若立法通過，傅日後無法如此低調行事。

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