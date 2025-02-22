總統府宣布啟動大法官提名作業

賴清德總統指示啟動司法院大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才。（資料照）

2025/02/22 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府昨表示，目前司法院大法官含院長、副院長缺額七人，為維繫國家憲法機關正常運作，賴清德總統指示啟動司法院大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才。

立法院去年十二月廿四日進行司法院大法官人事同意權案投票，在藍白主導下，七位被提名人全遭否決。目前大法官僅八位。總統府當時表示，考量到國家整體運作，總統將接續補提名作業。總統府昨天宣布啟動提名作業。

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總統府指出，大法官是憲法的守護者，人權的捍衛者，在台灣民主深化過程中扮演關鍵角色。大法官組成的憲法法庭，是人民權利保障及機關憲政爭議最終的救濟途徑；為維持憲法法庭正常運作，儘速補實大法官缺額是總統和立法院共同且重要的憲法職責。

總統府發言人郭雅慧說，總統已敦請一一三年司法院大法官提名審薦小組委員，包括副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希賡續襄助一一四年大法官提名工作。

郭雅慧表示，提名審薦小組已在總統府官網公告徵才訊息，府方並函請相關機關、學校及團體推薦，自即日起至三月三日止，為期十一天，歡迎各界踴躍推（自）薦。

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