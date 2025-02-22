總預算若公布生效 監院：立刻聲請釋憲

監院官員指出，已做好提出憲法訴訟準備，總預算覆議若遭否決，待總統公布後即會立刻提出訴訟，表達憲政機關立場。（資料照）

2025/02/22 05:30

逾154項業務受衝擊

〔記者方瑋立／台北報導〕今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減、凍結，監察院昨天表示，業務費用遭削減九成六，已衝擊超過一百五十四項業務，對公共利益、民眾權益及公眾安全，以及弱勢群體、公務基層及退休人員權益皆造成影響。監院官員指出，已做好提出憲法訴訟準備，後續若行政院覆議遭否決，待總統公布後即會立刻提出訴訟，表達憲政機關立場。

影響公共利益、民眾權益

監院表示，業務費用削減幅度高達九十六％，其中包括一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務等預算已全數遭刪，近期初步統計，相應的改變措施已逾一百五十四項，包括廉政專刊上網公告作業、公職人員財產申報資料輸入、授權介接及專刊印製等，皆無足夠預算辦理；陽光四法及人權會等法定義務亦幾無法執行。

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另外，監院調查職權、民眾陳情等業務在雙北地區外也嚴重停擺；通案如電信網路詐欺、收容人處遇、移工失聯及橋梁安全等重大公共議題研究調查也難持續。此外，監院指出，該院電梯、消防、水電等設備檢驗和費用支出也無預算支付，已衝擊公眾安全及國定古蹟維護。

監院強調，預算審查應以理性監督為出發點，將人民的基本權益放在首位，確保社會服務皆能夠有效運行。監察院是憲政機關，各機關應基於權力分立、相互制衡原則，讓國家可順暢運作。

監院官員受訪表示，由於總預算案剛送出立院，程序上仍待政院決議是否將提出覆議、立院投票結果為何，才會到總統公布這一關。立院無理刪減其他憲政機關的預算，已明顯違反大法官釋字三九一、五八五、六一三、六三二號等解釋，也無視憲政機關忠誠。監院已做好提起憲法訴訟準備，一旦總統公布就會馬上提出訴訟。不過，官員說，政院是否聲請釋憲仍未知，因此沒有雙方是否「同步」的問題。

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