接受「官我什麼事」專訪》施政困境 龔明鑫：越是民生刪凍數越多

行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時分析，立院刪減與凍結的總預算可歸納三類，一是民生相關、一屬國家安全，另外，五院也被當成目標。 （記者張守逵攝）

2025/02/22 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白兩黨大砍今年度中央政府總預算，引爆大罷免潮，行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時分析，立院刪減與凍結的總預算可歸納三類，一是民生相關、一屬國家安全，另外，五院也被當成目標。他強調，行政院會用多元管道向民眾說明，讓大家了解，因總預算遭刪除，政府在施政上的困難。

多元管道向民眾說明

籲立院依憲制定法律

龔明鑫解釋，預算遭大幅刪減，可歸納為三類，一是越是民生關心的部分，刪凍數目越多，例如節能家電補助、租金補貼等，還有牽涉到電價的台電撥補也被刪除，此外，在打詐預算方面，警政署、數位發展部的預算也遭大砍。

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龔明鑫說，另一部分是屬於國家安全相關，包括外交部、國防部，還有陸委會與海基會的預算被大幅刪凍，讓台灣在對外的關係上，產生實質的考驗。另外是針對五院，「監察院、司法院、行政院院本部都被當做目標」，預算不合理刪減已造成施政困難。

龔明鑫表示，雖然行政院廣宣預算被大量刪除，未來行政院還是會持續對外說明，把總預算案所造成施政上的窒礙難行向立法院表達，也會向民眾說明，讓大家了解到政府的施政困境與困難。

去年以來，藍白聯手在立法院修「財劃法」挖走三七五三億元、總預算大砍二○七六億元，最近國民黨團宣布要修「預算法」，推動普發現金一萬元，等於又搬走二三○○億元，國民黨團並揚言四月底前要力拚「預算法」三讀通過。

面對在野黨擴權搶錢，行政院難道只有不斷覆議與釋憲？龔明鑫解釋，行政部門要依法行政，立法院決議如是合憲合法，就一定要遵守與執行。國會擴權法案已被判定很多部分違憲，呼籲立法院在制定法律時，至少應在憲法下謀求更好法制基礎，行政院也會努力說明與加強溝通，讓大家知道什麼才是對國家最好的。

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